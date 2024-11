Omer, al via nuove commesse in America

Ascolta ora 00:00 00:00

Omer si rafforza in America. Omer North America, società controllata da Omer Spa e basata a Sterling Heights (Michigan), si occuperà della realizzazione di un nuovo ordine da parte di Siemens Mobility Inc. per la fornitura di componenti di interiors per 83 treni commissionati da Amtrak, operatore ferroviario statunitense di proprietà federale. L’inizio delle attività di consegna da parte della società siciliana quotata in Borsa avverrà nel corso del 2024 e si concluderà entro la fine del 2028, con una più rilevante esecuzione nel corso degli esercizi 2025, 2026 e 2027. Il valore della commessa, della quale non è possibile dare piena disclosure, contribuirà al valore del backlog pari a circa € 122 milioni, per una percentuale compresa tra il 2 e il 4%.

Siemens Mobility Inc. equipaggerà i treni Amtrak, alcuni dei quali saranno i primi con batterie ibride negli Stati Uniti, che viaggeranno lungo il Corridorio Nord-Est sulla tratta New York – Miami e su varie rotte supportate dallo Stato, andando a sostituire precedenti flotte. Questi convogli all’avanguardia consentiranno ad Amtrak di operare con una flotta efficiente, affidabile e rispettosa dell’ambiente, necessaria per soddisfare la crescente domanda del trasporto ferroviario e le nuove esigenze dei passeggeri negli USA.

Giuseppe Russello, Presidente e Amministratore Delegato di Omer, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di comunicare questa nuova commessa che conferma la nostra scelta di investire nel mercato americano già dal 2017, un mercato in costante evoluzione e capace di offrire concrete opportunità di business. A partire da novembre 2021 con la firma del Presidente Biden dell’Infrastructure Investment and Jobs Act da 66 miliardi di dollari è stato avviato un significativo programma di interventi, il più importante degli ultimi 50 anni sul suolo americano, volto a promuovere la modernizzazione delle infrastrutture e dei convogli dedicati al trasporto passeggeri. Parallelamente è aumentato anche il numero dei viaggiatori. La tendenza attuale mostra, infatti, una predisposizione delle nuove generazioni verso i viaggi in treno. Questo perché oltre alla possibilità di rilassarsi, il treno garantisce loro la possibilità di non interrompere la propria comunicazione digitale e navigazione in internet, in un mondo iperconnesso come il nostro questo può decisamente ritenersi un grande plus.

Siamo pronti ad accogliere tutte le opportunità e le sfide che il mercato americano ci presenterà, nella consapevolezza di avere il giusto know-how e le competenze adatte per essere un partner di riferimento anche nel contesto USA”.