Open Fiber investirà ulteriori 10 miliardi fino al 2034 per copertura rete

Dieci miliardi circa di investimenti per la copertura complessiva di oltre 20 milioni di unità immobiliari. Così Open Fiber ha aggiornato il piano industriale decennale, estendendolo fino al 2034. In questa occasione, il gruppo ha anche annunciato di aver completato il processo di rifinanziamento che prevede ulteriori 2 miliardi di euro di risorse finanziarie da parte degli azionisti e di primari istituti di credito nazionali e internazionali. Nel dettaglio, l'azienda ha incrementato le sue fonti finanziarie tramite una linea addizionale di credito di 1,05 miliardi di euro messa a disposizione dalle banche (assistite da Rothschild sia per il rifinanziamento che per la ristrutturazione del debito) che si aggiunge ai 7,2 miliardi del project financing precedente, e con l'impegno degli azionisti a sottoscrivere un incremento di capitale per circa 1 miliardo di euro.

"La finalizzazione del project financing garantisce all'azienda tutte le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano industriale, e in particolare per completare il Piano Banda Ultralarga (BUL), nei piccoli comuni e il Piano Italia a 1 Giga finanziato con fondi del Pnrr. – ha detto l'amministratore delegato Giuseppe Gola - Continuiamo a lavorare per mettere a disposizione di tutti i cittadini, dalle grandi città alle aree rurali e industriali, connettività ultraveloce e possibilità di accedere ai servizi digitali di ultima generazione".

A fine 2024 Open Fiber aveva connesso circa 15,9 milioni di unità immobiliari. Oltre 300 partner utilizzano la sua rete e la commercializzazione è aperta in 240 città grandi e medie (Aree Nere) e in 6615 comuni delle aree bianche (quelle meno densamente popolate e in cui non è presente un'infrastruttura di rete veloce), dove Open Fiber ha realizzato oltre il 94% della copertura nell'ambito del Piano BUL. L'azienda è poi impegnata negli otto lotti del Piano Italia a 1 Giga finanziato con fondi del Pnrr. Al 31 dicembre sull'intera rete Fiber erano attivi oltre 3,3 milioni di clienti.

Nel corso del 2025, Open Fiber intende aumentare ulteriormente il suo focus commerciale sia nel segmento residenziale che in quello business, lavorando con operatori e amministrazioni locali per favorire la migrazione verso le nuove linee in fibra ottica, “dando valore agli investimenti privati e pubblici per la realizzazione della rete".

Nel 2024 ricavi saliti del 16%. Flusso di cassa positivo entro il 2028 Per quanto riguarda i conti, Open Fiber ha riportato nel 2024 ricavi pari a 675 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto all’anno prima. L’Ebitda è migliorato del 18%, raggiungendo i 276 milioni di euro, mentre il risultato netto è stato negativo per 364 milioni di euro contro il rosso di 296 milioni dell’anno precedente.

Il gruppo della fibra ha precisato che il risultato netto è indicatore non ancora significativo dato l’alto investimento di capitale necessario per lo sviluppo infrastrutturale in corso. In prospettiva, Open Fiber ha fatto sapere di poter raggiungere un flusso di cassa positivo entro il 2028.