Palazzo Mezzanotte culla degli unicorni

Milano capitale degli Unicorni del futuro, almeno per un giorno. Ieri, a Palazzo Mezzanotte nell'ambito dell'evento Sios25, si sono presentate le 14 startup italiane selezionate nel 2025 dal Global Startup Program (Gsup) promosso da Ice e Ministero degli Esteri. Il Gsup è l'iniziativa dedicata alle startup innovative che vogliono crescere sui mercati globali. Giunto alla sesta edizione, quest'anno ha avuto 180 startup candidate e 60 ammesse al percorso che permette di trascorrere un mese di accelerazione in sette hub strategici: Londra, Berlino, Parigi, New York, Los Angeles, Bangalore e Singapore. Dove le startup ricevono formazione e accesso agli investitori, collaborando con acceleratori di primo piano come Plug and Play, Le Village by CA e L Marks. Le finaliste, due per ogni hub, sono state GenLife Italia, TheGenesys, Northern Light, Yeastime Startup, BxT.AI, InspectionDrone, ParentSmile, Joule, Ruralis, Ogyre, Beep, Billd, Arabat e Kaigos. Tra le 14 finaliste una giuria di esperti ha incoronato Ogyre, un'applicazione della blockchain per la pulizia dei mari. Ma la parte del leone, come interesse sollevato, l'hanno naturalmente svolta le startup basate sulla IA.

E tra queste - vista la location, nella sede della Borsa - le fintech nate per utilizzarla, quali BxT.AI (il programma si chiama Penelope), piattaforma IA di investimento on line, e Beep, che con la IA che analizza pattern transazionali e genera insight iper-personalizzati per clienti finanziari.