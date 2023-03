Pornhub al re della cannabis. Così nasce il colosso del vizio

C'è un italo-canadese dietro l'acquisizione della società proprietaria di diversi siti per adulti come Pornhub e YouPorn. Si chiama Rocco Meliambro ed è alla guida di Ethical Capital Partners (Ecp), fondo di investimenti con sede a Ottawa che - come riporta il Financial Times - ha comprato MindGeek per un importo che non è stato reso noto. Si tratta della prima operazione per la neonata Ecp, creata lo scorso anno da Meliambro - colui che ha fondato il più grande rivenditore di cannabis del Canada, Meta Growth - insieme all'avvocato penalista Fady Mansour, l'esperta in comunicazione Sarah Bain, il giurista Solomon Friedman e Derek Ogden, sovrintendente capo in pensione della Royal Canadian Mounted Police. MindGeek - fondata a Montreal nel 2004 e con sede in Lussemburgo - è un marchio enorme, ma travagliato: la società possiede alcuni dei siti più trafficati su Internet, ma ha anche affrontato continue critiche per non essere riuscita a impedire agli utenti di caricare o visualizzare video illegali, incluso materiale pedopornografico. Nel 2020 è stata travolta da uno scandalo per la presunta pubblicazione di filmati di donne minorenni, con Visa e Mastercard che hanno entrambi interrotto il servizio a Pornhub, spingendo a creare un sistema obbligatorio di verifica dell'età per gli attori. Sia il ceo che il coo (chief operating officer) di MindGeek, Feras Antoon e David Tassillo, si sono entrambi dimessi a metà dell'anno scorso, anche se la società ha negato che la decisione fosse collegata all'indagine del New Yorker che una portato alla luce la vicenda. Ethical Capital Partners, da parte sua, dice che intende concentrarsi a «investire in MindGeek come leader su Internet nella lotta ai contenuti online illegali». L'obiettivo del fondo, si legge sul suo sito, è quello di «cercare opportunità di investimento e consulenza in settori che richiedono una leadership basata su principi etici» e di focalizzare la propria attenzione su realtà che «si concentrano sulla tecnologia, presentano complessità legali e normative e danno valore alla trasparenza e alla responsabilità». Ecp non ha rivelato quanto ha pagato per MindGeek, né dove ha raccolto i fondi che hanno permesso di acquisire una società che afferma di avere più di 115 milioni di visitatori giornalieri di siti porno come YouPorn e Brazzers. Secondo i dati pubblicati più di recente e riferiti dal quotidiano londinese, i ricavi di MindGeek nel 2018 hanno raggiunto i 460 milioni di dollari, mentre secondo fonti informate i margini di profitto a volte si sono avvicinati al 50 percento. Solomon Friedman, avvocato e partner co-fondatore di Ethical Capital Partners, ha affermato al giornale che il team di gestione del fondo ha «il controllo completo dell'acquisizione e delle attività», e «nessun precedente azionista mantiene alcuna proprietà, diritto o controllo della società in alcun modo».