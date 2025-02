"Potenziare l'istruzione tecnica in Egitto". Eni sigla un accordo con Aics

Ascolta ora 00:00 00:00

Migliorare la qualità dell'istruzione tecnica in Egitto, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e promuovendo le transizioni verdi e digitali. È l'obiettivo dell'accordo che Eni e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) hanno siglato ieri - 12 febbraio - al Cairo per l'implementazione coordinata del programma Energize ATS: Improving Technical Education and Job Prospects for Youth in Egypt. La firma è avvenuta alla presenza del ministro dell'Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana, Giuseppe Valditara, e del Ministro dell'Istruzione e dell'Educazione Tecnica della Repubblica Araba d'Egitto, Mohamed Abdel Latif.

L'iniziativa si basa sul modello della Scuola di Tecnologia Applicata che Eni ha istituito a Port Said, sulla costa nordorientale dell'Egitto, che ha avuto la sua prima classe di diplomati nel 2024. In base al memorandum d'intesa, le parti lavoreranno in sinergia per istituire due nuove scuole di tecnologia applicata, una nel governatorato di Matrouh e l'altra in quello di Damietta. Eni si occuperà della gestione delle scuole, dello sviluppo dei programmi didattici, dell'accreditamento del programma e della formazione dei docenti attraverso Damietta Lng (Dlng) e la sua controllata Ieoc, in collaborazione con il ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie della Repubblica Araba d'Egitto e nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Aics invece si concentrerà sul rinnovamento delle infrastrutture scolastiche e sulla fornitura di attrezzature e arredi, oltre a sostenere le scuole nell'accrescere l'inclusività, in particolare per le studentesse e gli studenti con disabilità e nell'offrire corsi extracurriculari di lingua italiana. L'iniziativa è realizzata sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione e dell'Educazione Tecnica della Repubblica Araba d'Egitto, ed è promossa in linea con l’impegno generale del Piano Mattei per l'Africa per la formazione e l’istruzione, anche attraverso il rafforzamento delle partnership fra il settore pubblico e quello privato.

Così Eni rafforza ulteriormente la propria storica presenza in Egitto, dal 1954.

La società è attualmente il principale produttore del Paese nordafricano con una produzione di idrocarburi di circa 280mila barili di olio equivalente al giorno nel 2024. Eni opera in Egitto attraverso la controllata al 100% Ieoc e detiene una quota del 50% in Dlng.