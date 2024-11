Primerent: l’eccellenza nel noleggio di auto di alta gamma

Nicola Contaldi

Ascolta ora 00:00 00:00

Primerent, azienda leader in Italia e in Europa nel settore del noleggio di auto di alta gamma a breve e medio termine, si avvicina al traguardo dei vent’anni di attività, consolidando il proprio ruolo nel panorama della mobilità di lusso. Abbiamo intervistato Nicola Contaldi, General Manager di Primerent, per scoprire quali siano i fattori distintivi dell’azienda, i trend del settore e le prospettive future. Tra turismo di lusso, sostenibilità e un’offerta sempre più personalizzata, Primerent si conferma un punto di riferimento per la mobilità d’élite.

Come si posiziona Primerent in Europa?

"Il mercato del noleggio auto di lusso è estremamente frammentato. In Italia il 90% delle imprese che operano in questo settore genera complessivamente circa 2 miliardi di euro di fatturato, concentrandosi su realtà molto piccole. Primerent, al contrario, si distingue nettamente: nel 2024 chiuderemo con un fatturato di 22 milioni di euro, che ci posiziona come primo operatore italiano. Per fare un confronto, i nostri principali competitor – il secondo, terzo, quarto e quinto operatore – sommati insieme raggiungono solo il 50% del nostro fatturato e rappresentano un terzo della nostra flotta. In Europa ci consideriamo un’azienda leader nel nostro segmento. Il nostro posizionamento è unico perché non solo offriamo veicoli di alta gamma, ma ci collochiamo a cavallo tra il mercato della mobilità e quello del turismo di lusso".

La vostra attività si collega al turismo di lusso?

"L’auto di alta gamma è una parte fondamentale del turismo esperienziale di lusso. Per molti dei nostri clienti il viaggio non è semplicemente uno spostamento, ma un elemento che arricchisce l’intera vacanza. Collaboriamo con hotel esclusivi, operatori di aviazione privata e altre realtà del turismo di lusso per garantire un’esperienza coerente con le aspettative dei clienti internazionali. Ogni dettaglio conta. L’auto deve essere all’altezza del soggiorno, non solo per qualità e comfort, ma anche per rappresentare uno stile di vita. In Italia, poi, abbiamo un vantaggio unico: il nostro territorio si presta perfettamente ai viaggi in auto. Le distanze sono contenute e i paesaggi mozzafiato. Un cliente americano, ad esempio, considera normale percorrere tre o quattro ore di macchina, e farlo su un’auto di lusso rende l’esperienza ancora più piacevole e memorabile".

Come state affrontando la transizione verso i veicoli elettrici?

"Siamo già molto avanti. Attualmente, il 75% della nostra flotta è composto da veicoli ibridi o elettrici, e il 10% è completamente elettrico. Questo riflette il nostro impegno verso la sostenibilità e la nostra capacità di allinearci rapidamente agli standard più alti imposti dalle case automobilistiche. L'infrastruttura italiana, però, rappresenta ancora una sfida, soprattutto per la clientela internazionale. Ad esempio, un cliente americano che noleggia un’auto completamente elettrica per esplorare Toscana e Umbria potrebbe trovarsi in difficoltà nel trovare punti di ricarica adeguati. Non si tratta di un problema legato a Primerent, ma di un limite strutturale del Paese. Per quanto riguarda il nostro business, l’elettrico ci consente di offrire veicoli con minore manutenzione e prestazioni sempre più avanzate, e continueremo a investire per ampliare questa offerta".

Cosa caratterizza la vostra flotta e la vostra offerta di noleggio?

"La nostra flotta è composta da 450 veicoli, con un turnover di 8-10 mesi. Questo significa che le auto sono sempre nuove, con modelli aggiornati agli ultimi standard. Offriamo una vasta gamma di veicoli, dalle supercar – Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche – alle auto premium di marchi come BMW, Audi, Mercedes e Land Rover. Tutti i nostri veicoli sono full optional e al massimo delle loro prestazioni, perché per noi i dettagli fanno la differenza. Non ci limitiamo a offrire un’auto, ma un’esperienza completa. La nostra offerta si articola su diverse durate di noleggio: dal breve termine, che va da uno a trenta giorni, al medio termine, per chi desidera cambiare auto frequentemente o avere accesso ai modelli più nuovi. Rispondiamo a una clientela che cerca flessibilità e non vuole vincolarsi a lunghi periodi di leasing o acquisti".

Come chiuderete il 2024?

"A livello europeo il settore ha registrato una crescita significativa. Nel 2023 il comparto del noleggio auto di lusso ha raggiunto i 169 milioni di euro, e quest’anno la previsione era di 195 milioni.

Tuttavia, a novembre abbiamo già superato quella soglia, e ci aspettiamo di chiudere il 2024 intorno ai 210 milioni. Questo conferma non solo la crescita del settore, ma anche il posizionamento di Primerent come leader indiscusso".