Prometeon, un nuovo quartier generale all’insegna di benessere e creatività

Prometeon Tyre Group inagura il nuovo quartier generale a Milano. L'azienda leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori Industrial, Agro e OTR ha introdotto nuove misure e strumenti con l'obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e dare sempre più flessibilità. Inoltre l’azienda ha siglato un nuovo Accordo Integrativo con le organizzazioni sindacali per il periodo 2024-2027 con un nuovo Premio di Risultato.

Il percorso

Negli ultimi due anni, Prometeon ha avviato un percorso di sviluppo mirato, sia attraverso l'innovazione delle soluzioni per la mobilità industriale, come gli pneumatici Serie 02 a marchio Prometeon. Questo progetto è finalizzato al rafforzamento di un'identità più autentica, consapevole e indipendente. Questo percorso richiedeva una nuova sede centrale, che è stata individuata grazie all'intermediazione di Prelios Agency in un edificio all'avanguardia come il SuperLab Bicocca. I nuovi ambienti sono caratterizzati da un'attenzione particolare ai dipendenti di Prometeon. Spazi più accoglienti sono stati creati per incentivare la co-creazione di idee e il lavoro di squadra. Alcuni esempi concreti includono una palestra disponibile durante tutto l'orario lavorativo, una libreria per promuovere la lettura, un auditorium per ospitare eventi interni ed esterni, e una sala dedicata alla preghiera. Questi spazi riflettono l'impegno di Prometeon nel mettere le persone al centro. Roberto Righi, CEO di Prometeon Tyre Group, ha affermato: “L'inaugurazione del nostro nuovo quartier generale segna un'importante tappa nel percorso di crescita di Prometeon. Abbiamo scelto SuperLab, a Milano, non solo perché rispecchia i nostri valori di innovazione e sostenibilità, ma anche perché rappresenta un ambiente ideale in cui le nostre persone possono essere messe nelle migliori condizioni di lavoro. Abbiamo inoltre introdotto nuove, significative misure di flessibilità lavorativa con cui si concretizza un modello di lavoro che mette al centro le nostre persone e promuove l’inclusività".

La flessibilità

Nel rispetto delle 40 ore settimanali e 8 giornaliere stabilite dal contratto, verrà meno l’obbligo di timbratura sia in ingresso sia in uscita, a qualsiasi livello, al fine di garantire una reale flessibilità del rapporto di lavoro, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi di business aziendale. Previsto un Premio di Risultato pari a 2.500 euro su base variabile (incrementale nei prossimi 2 anni), legato al raggiungimento di alcuni indicatori aziendali, oltre ad una ulteriore quota fissa di 450 euro spendibile sulla piattaforma di welfare. Inoltre al padre lavoratore viene riconosciuto un congedo che prevede il doppio delle giornate stabilite dalla legge, ovvero da 10 a 20 giorni. Per quanto riguarda il congedo facoltativo di maternità, viene riconosciuta l’integrazione salariale del trattamento economico fino al 100% della retribuzione spettante (il contributo INPS attualmente è pari al 30% della retribuzione) e per tutta la durata del congedo facoltativo stesso (6 mesi), garantendo dunque totale copertura economica. Saranno implementate diverse iniziative a favore della mobilità sostenibile, sia in città che nelle aree extraurbane. Queste includono il rimborso di circa un terzo del costo dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici urbani ed extraurbani, oltre all'introduzione di biciclette elettriche in modalità sharing disponibili per tutti i dipendenti di Prometeon.

La nuova sede

Prometeon Tyre Group ha aperto nuova sede per il quartier generale a Milano. I nuovi uffici sono ospitati presso il SuperLab, un edificio innovativo, inclusivo e eco-sostenibile nel quartiere di Bicocca, riconvertito con successo dagli ex uffici della Breda. Posizionato in una zona centralissima di Milano, il nuovo quartier generale di Prometeon è un simbolo dei valori aziendali orientati al futuro, con un forte focus sulle persone, sull'inclusività e sulla sostenibilità ambientale.

Inolte questo luogo offre una palestra interna con un percorso wellness by Technogym, che fornisce attrezzature, corsi e contenuti digitali per affiancare i dipendenti nel raggiungimento e mantenimento della forma fisica; un menu healthy sempre accessibile grazie al Foorban Fridge, una libreria che ospita più di 1.000 volumi per favorire la lettura e uno spazio dedicato alla preghiera, a testimonianza dell’impegno di Prometeon verso l’inclusione religiosa, nel rispetto della multietnicità della propria compagine lavorativa.