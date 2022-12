Quando le quotazioni rompono i massimi storici: il caso delle azioni Brunello Cucinelli

Lo avevamo segnalato a fine novembre 2022: tenere sotto controllo azioni Brunello Cucinelli, in procinto di rompere i massimi storici. Avevamo detto che se il titolo fosse riuscito a superare questo scoglio, allora sarebbe partito. Bene, ora i massimi sono rotti e l’azione è partita. Noi abbiamo comprato un poco prima … diciamo un +15% fa. Ecco, capite bene ora che oggi non possiamo che parlare di loro, delle azioni Brunello Cucinelli.

Parlare, poi… in questo caso davvero il grafico parla da sé e si racconta.

La rottura dei massimi storici, non parliamo di un ritorno a prezzi che hanno subito un crollo, ma di prezzi mai raggiunti che oggi sfiorano i 70 euro, è stata anticipata da un rialzo verticale. Dopo una discesa avvenuta nei primi sei mesi dell’anno, da luglio in poi la situazione tecnica di azioni Brunello Cucinelli è stata sempre in positivo.

Nel caso di azioni Brunello Cucinelli, però, se è vero che le note positive sono davvero molto positive, anche l’altra faccia della medaglia si fa sentire. La forza finanziaria vede un rapporto cash to debt che si è impennato come dimostra il grafico qui sotto. Diciamo che con la redditività attuale della società non ci sono problemi in termini di sostenibilità del debito visto che il rapporto reddito operativo / interessi passivi è pari a quasi 9.

Sempre in termini di redditività possiamo dire che se anche la redditività è molto elevata è in diminuzione nel corso degli ultimi 3 anni su dati annuali e nonostante l’ultimo bilancio 2021 abbia mostrato un margine operativo lordo percentuale del 13% la crescita media composta a 3 anni dell’EPS è del 1.7% e questo significa che forse un price / earning di 59 è un po’ tirato. In termini di cash flow siamo a un +10% rispetto al fair price che non vuole dire molto ma nemmeno poco. Siamo in una ondata speculativa e quindi il trailing stop deve essere molto stretto.

Del resto i livelli di crescita sono paurosamente perfetti, così come il grado di profittabilità. Prendiamo l’esempio, come sempre, della curva del fatturato, rialzista di oltre il 16%...

E quella dell’Ebitda, crollata lo scorso anno ma poi tornata su.

Ma cosa ruota intorno ad azioni Brunello Cucinelli a livello di analisi fondamentale, quali notizie hanno influito nella sua corsa e cosa potrebbe riservare il futuro? Se vuoi saperne di più sull’analisi fondamentale delle azioni clicca su questo mio video che ti spiega come affrontare l’analisi del cash flow delle azioni.

Ma veniamo all’analisi delle notizie su Brunello Cucinelli. A fine ottobre, in concomitanza con il salto evidente nel primo grafico, il gruppo della moda ha comunicato i risultati dei primi nove mesi dell’anno, chiusi con ricavi per oltre 642 milioni di euro (+27,7%). Risultati che hanno portato i vertici a ipotizzare una crescita del fatturato per l’intero anno del 28% e un aumento del giro d’affari intorno al 12% per la collezione primavera/estate. Da qui, solo pochissimi giorni fa il gruppo ha fornito anche alcune indicazioni per il triennio 2022/2024 che potrebbero aver dato una spintarella al raggiungimento della rottura dei massimi. Entro il 2024, il management della realtà cachemire punta a una crescita delle vendite del 10%, che dovrebbe portare a raggiungere anticipatamente il raddoppio del fatturato programmato nel piano decennale 2019/2028.

In conclusione, ecco un paio di date da attenzionare per chi segue azioni Brunello Cucinelli:

9 gennaio 2023: approvazione dati preliminari 2022

15 marzo 2023: approvazione dati bilancio 2022

Chi è dentro deve stringere il trailing stop e chi è fuori è troppo tardi per entrare: dopo la sfuriata dei prezzi che c’è stata ci sarà sicuramente un ritracciamento e quello sarà il momento per entrare.