Quirinale, Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: "Lo dedico a mio padre"

Al Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze per i nuovi Cavalieri del lavoro, tra i quali c'è anche Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi. " La nomina a Cavaliere del lavoro è un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al Presidente Mattarella e al Consiglio dell'Ordine al Merito del Lavoro ", ha dichiarato l'imprenditrice ricevendo l'onore che fu anche di suo padre al quale, infatti, lo ha dedicato: " Dedico questo riconoscimento a mio padre, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvio Berlusconi resterà per sempre 'il Cavaliere'. Sono passati più di quarant'anni, ma ricordo come fosse ieri quella giornata a Roma in cui mia madre, io e mio fratello Pier Silvio lo accompagnammo alla cerimonia per questa onorificenza ".

I ricordi sono molto nitidi: " Ero una bambina, e quel momento resterà per sempre nel mio cuore ". Comprensibile l'emozione di Marina Berlusconi nel ricevere il riconoscimento. " Vorrei anche aggiungere che questo titolo non è soltanto mio, appartiene anche a tutte le persone che lavorano nel Gruppo Mondadori e più in generale in Mediaset e in tutto il Gruppo Fininvest. Questo cavalierato è anche per loro e con loro desidero condividerlo, perché è un riconoscimento al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione ", ha proseguito l'imprenditrice.

Uscendo dal Quirinale insieme a Gianni Letta, Marina Berlusconi ha scambiato alcune battute con i giornalisti, sottolineando come questo giorno sia " importantissimo ed è una grande emozione ". Quindi, ha riportato le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che durante la cerimonia ha sottolineato i risultati che sta ottenendo questo Paese nell'ottica economica. " Mattarella ha detto che l'Italia sta andando bene ed è vero.

Io credo che questo governo stia facendo davvero un buon lavoro e speriamo possa andare avanti così

, migliori rispetto a quelli di molti altri Paesi europei, in particolare di Paesi importanti come la Francia e la Germania", ha confermato Marina Berlusconi, che poi ha aggiunto: "".