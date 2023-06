"Risultati di grande soddisfazione". Prima assemblea Fininvest senza il Cav

Si è tenuta oggi, 29 giugno, la prima assemblea dei soci Fininvest da quando è scomparso il fondatore Silvio Berlusconi, che si è concluso con l'approvazione di un dividendo da 100 milioni di euro agli azionisti, costituiti dalle holding dei figli del Cavaliere. L’Assemblea si è aperta con un commosso ricordo del Cavaliere del quale sono state rievocate la visione imprenditoriale, l’indole innovativa e le grandi doti umane. Rispetto al 2022, che il dividendo era di 150milioni, c'è stato un calo. Il CdA è stato rinnovato come prima, in perfetta continuità.

I ricavi consolidati del Gruppo Fininvest nel 2022 sono stati pari a 3.822,5 milioni di euro, in linea con i 3.817,9 milioni di ricavi nel 2021. Il margine operativo lordo risulta pari a 860,1 milioni di Euro, contro i 921,6 milioni di euro nel 2021. Il risultato operativo del Gruppo è positivo per 248,4 milioni di Euro, rispetto ai 373,8 milioni di Euro del 2021. Il risultato netto consolidato è pari a 200,2 milioni di Euro, diversamente dai 360,2 milioni di euro del 2021. " Nel 2022 le aziende del Gruppo Fininvest hanno saputo ottenere risultati di grande soddisfazione, pur in un contesto macroeconomico gravato da pesanti incertezze ", si legge nel comunicato.

La flessione registrata rispetto ai risultati del 2021, considerati straordinari, è in parte riconducibile al venir meno di componenti positive non ricorrenti contabilizzate nel precedente esercizio (effetti del buon andamento dei mercati finanziari e la plusvalenza dalla cessione di

Towertel S.p.A. da parte di E.I. Towers S.p.A.). La posizione finanziaria netta del Gruppo Fininvest al 31 dicembre 2022 evidenzia un indebitamento (ante applicazione dell’IFRS 16) di 1.072,6 milioni di Euro, rispetto ai 962,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2021. La posizione finanziaria netta totale, ovvero dopo l’applicazione dell’IFRS 16, è pari a 1.232,8 milioni di Euro.

Dai risultati dell'assemblea di oggi emerge che nel 2022 il Gruppo ha effettuato investimenti per 563,2 milioni di Euro contro i (760,2

milioni di Euro nel 2021). Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2022 risulta pari a 4.553,5 milioni di Euro. A livello strategico sono proseguiti gli investimenti: il Gruppo MFE ha dato ulteriore impulso alla sua crescita internazionale e il Gruppo Mondadori ha proseguito nel percorso di focalizzazione sui libri con mirate operazioni di M&A. Da segnalare inoltre l’importante risultato di Banca Mediolanum che ha registrato un margine operativo record pari a 680 milioni. Sul fronte sportivo, il 2022 è stato l’anno della storica promozione in Serie A conseguita dall’AC Monza. L'assemblea si è riunita alle 17 nella storica sede di via Paleocapa in presenza di Marina Berlusconi, mentre tutti gli altri figli del Cavaliere, impegnati in altri affari, si sono comunque collegati ma da remoto.