Ministri e politici di ogni schieramento: il battesimo di Vis Factor nel cuore di Roma

Si è tenuto a Roma, nella centralissima via della Scrofa, l'evento di presentazione di Vis Factor, nuovo gruppo societario di posizionamento strategico, relazioni istituzionali e media e comunicazione integrata ideato e fondato da Valentina Fontana e Tiberio Brunetti. Nella sede della società sono stati invitati importanti esponenti della politica e della cultura del nostro Paese, della finanza e delle istituzioni, ma anche giornalisti e imprenditori.

Il lancio del progetto è stato animato dalle note di Gianluigi Lembo, chansonnier caprese e animatore dell'Anema e Core di Capri, uno degli storici locali della movida italiana noti in tutto il mondo. Insieme a lui c'era anche Federico Palmaroli, meglio noto come Osho, pungente opinionista satirico noto per le sue vignette, che ha usato anche durante la serata per ripercorrere con ironia gli ultimi mesi della scena politica italiana. Risate e tanto divertimento, quindi, per i graditi ospiti di Vis Factor, tra i quali c'erano anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, i presidenti della Regione Basilicata e del Molise, Vito Bardi e Donato Toma.

Le presenze politiche sono state bipartisan, come dimostrano le partecipazioni di Giovanni Donzelli, Marco Furfaro, Giusy Versace, Piero De Luca e Luca Sbardella. E ancora Benedetto Della Vedova, Matteo Gelmetti, Alessia Ambrosi, Ylenja Lucaselli, Guido Liris, Marco Scurria e Guerino Testa e Filippo Sensi. Da segnalare anche la partecipazione degli ex ministri Graziano Delrio e Alfonso Pecoraro Scanio. Significative anche le presenze dei giornalisti, tra i quali il neo-nominato direttore del Tg1, Gianmarco Chiocci, ma anche il direttore de IlFattoquotidiano.it Peter Gomez, Sigfrido Ranucci di Report e Gianluigi Nuzzi, scrittore e conduttore di Quarto Grado. E ancora il direttore de Il Domani Emiliano Fittipaldi, il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino, il vicedirettore dell’Huffington Post Alessandro De Angelis, Maria Latella di Sky. oltre a tantissimi altri che hanno voluto esserci.

Tra gli imprenditori si segnalano Renato Della Valle e Riccardo Toto; poi Massimo Gianolli, presidente di General Finance, il sondaggista Fabrizio Masia, il professore Romano Vaccarella e Nuccio Altieri di Leonardo. E ancora Davide Ferraro Ad di Wintime, Giovanni Gatto di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Iaccarino di Enel, Salvatore Lo Giudice di Inwit, Andrea Margelletti, presidente di Cesi.