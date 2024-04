Saipem accelera con ricavi oltre 3 miliardi

Prosegue il rilancio di Saipem. Il gruppo guidato dal ceo Alessandro Puliti ha chiuso il primo trimestre con ricavi cresciuti a 3,047 miliardi (2,582 miliardi nel corrispondente periodo del 2023) mentre l’ebitda adjusted ha toccato 268 milioni pari all’8,8% dei ricavi (contro 191 milioni e pari al 7,4% dei ricavi).

I dati approvati dal cda mostrano poi un risultato netto positivo per 57 milioni (contro il pareggio nel 2023) e investimenti tecnici per 92 milioni (77 milioni). La posizione finanziaria netta post-Ifrs 16 è negativa per 209 milioni (era negativa per 261 milioni al dicembre 2023).

Il gruppo segnala inoltre un portafoglio ordini pari a 28,756 miliardi (29,802 miliardi al 31 dicembre 2023) che aumenta a 28,835 miliardi includendo il portafoglio ordini delle società che non sono consolidate.

Infine, in arrivo un programma di emissioni obbligazionarie per 3 miliardi.