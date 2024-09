A scuola e al lavoro con AliExpress, per organizzare e risparmiare

Se da un lato il ritorno a scuola significa riprendere la routine quotidiana e anche un po' più di libertà per i genitori, dall'altro organizzare il ritorno sui banchi non è certamente qualcosa di semplice. I libri, i vestiti e non in ultimo il materiale scolastico che, chi ha figli lo sa bene, aumenta di prezzo di anno in anno. Ma non solo, anche il ritorno alle proprie attività lavorative incide molto sui costi, soprattutto se si ha un'attività in proprio. Materiale di cancelleria, raccoglitori, fogli e molto altro ancora.

La soluzione

Il modo per risparmiare esiste e ha il nome di una piattaforma internazionale di e-commerce, AliExpress, che da tempo è diventata un nome familiare per chi cerca qualità e grande risparmio, dove è possibile trovare di tutto a prezzi super convenienti e scegliere tra migliaia di prodotti potendo paragonare prezzi e qualità comodamente da casa.

Ma non solo, quest'anno per affrontare al meglio e sopravvivere al temuto rientro a scuola o al lavoro, AliExpress ha raccolto una piccola “guida di sopravvivenza” di prodotti utili, divertenti e convenienti che possono essere comodamente acquistati sulla piattaforma.

Le idee per una scuola divertente e conveniente

• Set di evidenziatori manga Kawaii. Mettere in evidenza parti degli appunti diventa più divertente grazie ai mini-evidenziatori dei cartoni animati: con i loro colori pastello e il design Kawaii, studiare sarà un po' più piacevole.

• Astuccio per matite Kawaii. Perfetto per riporre al meglio tutte le penne, matite e gomme: la sua grande capacità e il design adorabile faranno sì che tutti ne vogliano uno uguale.

• Zaino super accessoriato. Per chi desidera portare sempre tutto per sé, lo zaino in nylon per ragazzi con tasche multiple è perfetto per tenere tutto al suo posto e a portata di mano.

• Penne gel Kawaii. Per aggiungere un tocco di creatività alla scrittura le penne gel Kawaii sono davvero divertenti e comode da usare: i disegni dei cartoni animati e i colori vivaci renderanno molto più piacevole prendere appunti.

Per i ragazzi più grandi

• Raccoglitore per fogli A4. Perfetto per tenere in ordine tutti i compiti, il contenitore da 30/60 pagine permetterà di classificare e conservare i documenti importanti, per dire addio ai fogli che volano dappertutto!

• Zaino sportivo impermeabile. In programma una lezione di educazione fisica o semplicemente voglia di tenersi in forma? Il pratico zaino sportivo impermeabile è l'ideale per trasportare l’attrezzatura da palestra o da yoga senza preoccuparsi della pioggia.

• Macchina da caffè espresso. Per una carica extra di energia durante lo studio, una macchina per caffè espresso in acciaio inossidabile consentirà di iniziare la giornata al meglio. Sarà possibile preparare comodamente a casa espressi, cappuccini e caffellatte come un vero professionista.

• Bento Box per il pranzo. Per mantenere il cibo fresco e sicuro la scelta giusta è la Bento Box, le scatole impilabili per il pranzo. È a prova di perdite e perfetta per portare a scuola i cibi preferiti.

• Stampante per etichette. Per gli amati dell’ordine, la stampante di etichette è perfetta per organizzate quaderni, raccoglitori e tutto ciò che può essere etichettato.

Gli oggetti più ricercati dagli italiani

Ma non solo i bambini e ragazzi; su AliExpress c'è anche tutto quello che riguarda il mondo del lavoro con gli oggetti più ricercati dagli italiani, secondo la recente indagine Customer Insights Report commissionata da AliExpress e pubblicata nel luglio 2024.

La ricerca ha messo in evidenza come, per l’80% gli acquisti online degli italiani sono legati a capi d’abbigliamento e scarpe, mentre per il 57% coincide con la spesa per prodotti per la casa e il giardino. Anche il settore sportivo ha registrato ottimi numeri – 66.5% - soprattutto nella fascia dei più giovani tra i 18 e i 34 anni, grazie anche agli appuntamenti sportivi di quest’estate che hanno incoraggiato gli italiani a provare prodotti per il calcio (17%), ma anche per sport come atletica (quasi il 12%), ciclismo (11%), nuoto (10%) e ginnastica (con il 7%). Bene anche il tennis – tornato alla ribalta in Italia negli ultimi anni – con quasi il 12%.

È importante ricordare come sulla piattaforma l'esperienza di acquisto sia pratica, veloce ed economica e fornisca il miglior

rapporto qualità-prezzo. Inoltre con l'introduzione dei prodotti AliExpress Choice, c'è inoltre ancora più convenienza visto che la spedizione e il reso sono totalmente gratuiti e la consegna clobale è ancora più rapida.