SeiMilano affida a Yard Reaas la gestione di 650 appartamenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Gruppo Yard Reaas, specializzatto in Italia nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari, è stato selezionato per le attività di property e building management degli immobili Build To Rent (BTR) del complesso residenziale SeiMilano di proprietà di Invesco Real Estate. L’incarico sarà gestito in coordinamento con Dils, responsabile delle attività di gestione complessiva e commercializzazione, per garantire alla proprietà un presidio unitario dell’intero processo.



SeiMilano è un progetto di rigenerazione urbana, firmato dallo studio MCA - Mario Cucinella Architects e realizzato da Borio Mangiarotti, che si sviluppa su un'area di oltre 300.000 mq in prossimità della metro Bisceglie nel capoluogo lombardo: un nuovo quartiere multifunzionale con uffici, spazi commerciali e residenze, immerso in un parco di oltre 16 ettari. Al suo interno la porzione destinata al Build To Rent (residenziale in locazione) sarà articolata in 11 edifici, per un totale di 656 appartamenti arredati e destinati alla locazione di medio-lungo termine, oltre ad amenities e servizi riservati ai residenti (conciergerie, palestra, spazi di coworking, residents’ lounges, etc.). Il cantiere è in fase avanzata e la conclusione dei lavori è prevista entro il primo semestre del 2025.



Yard Reaas si occuperà del presidio di attività e servizi ai tenant sotto il profilo sia amministrativo che tecnico, secondo un modello innovativo già sperimentato presso il sito BTR di Ca’ Village a Cascina Merlata (Milano) e basato su un team trasversale e specializzato, on-site e off-site.

A seguito dell’incarico per SeiMilano affidato da Invesco Real Estate, salgono a circa 1.100 le unità residenziali BTR totali gestite da YARD REAAS, che si configura quindi come il principale provider di servizi di property & building management per questa asset class emergente.



Il mandato fa infatti seguito a quello già in essere per altri due complessi detenuti da CBRE Investment Management: il già citato progetto milanese di Ca’ Village a Cascina Merlata con 170 unità abitative, uno dei primi esempi di questo innovativo modello sul mercato italiano avviato nel settembre 2023, e lo sviluppo di via Niccodemi a Roma con 250 unità, attualmente in costruzione. Per entrambi i progetti le attività di commercializzazione sono state affidate a Dils.

“Il nostro lungo e consolidato track record nel property e building management - con oltre 14 MLD di euro di patrimonio gestito” afferma Paolo Orlando, Head of Property Division YARD REAAS - “ci ha consentito di perfezionare l’offerta di servizi nel BTR sulla base dell’esperienza in altre asset class: dalla conciergerie sperimentata nelle più recenti iniziative direzionali e ispirata al settore alberghiero, al ruolo di general manager nei centri commerciali, sino al concetto di community management mutuato dalle iniziative di social housing – qui declinato con altre modalità e obiettivi.

La maggiore complessità del BTR risiede in due aspetti: da un lato nella necessità di coordinare sotto un’unica regia le attività di property e building management tipiche del settore residenziale, integrandole con una gestione personalizzata, agile e digital dei rapporti con i residenti, degli spazi condivisi e dei numerosi servizi destinati ai tenant.

Dall’altro quello di fornire un supporto multidisciplinare agli investitori anche nelle fasi che precedono la gestione, come lo studio dell’operazione (due diligence tecnica e ESG) e il monitoraggio dello sviluppo (gestione gare, project management di opere e allestimenti/arredi), fino all’onboarding”.