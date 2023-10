Simmons lancia in Italia il retail monomarca SIMMONS|STORE

Simmons, brand leader mondiale nel settore del bedding, ha annunciato l'apertura, nel Nord Italia, diversi negozi monomarca SIMMONS|STORE per rispondere al meglio alle esigenze di una clientela più attenta al benessere del riposo e al piacere del comfort.

La nuova divisione di prodotti consiste nell’ampliamento dell’offerta attraverso materassi, accessori e letti dal design elegante tipici della manifattura italiana per proporre una nuova esperienza di acquisto ad un pubblico sempre più pretenzioso. Le nuove sedi interessano le città di Bergamo, Busto Arsizio, Treviso, Varese e Verona, ma l’auspicio dell’azienda è di inaugurare nuovi negozi, in un futuro prossimo, anche nelle altre principali città italiane per godere di una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

Simmons è stata fondata nel 1870 e oggi è, senz’ombra di dubbio, l’azienda leader nel suo settore, considerando che può vantare un’ampia rete distributiva con sedi in 101 Paesi del mondo e un fatturato di oltre due miliardi di dollari. Il motivo per cui Simmons è riuscita ad imporsi in gran parte del pianeta e non invidiare niente alla concorrenza è che ha sempre puntato sulla ricerca della qualità, a seconda del contesto nazionale in cui si trova a operare, per soddisfare al meglio i clienti di riferimento. Simmons Italia fa del “Made in Italy” la sua bandiera e la realizzazione di materassi avviene mediante la valorizzazione delle risorse del territorio e dei produttori manifatturieri italiani.

Le catene di negozi SIMMONS|STORE sono nate con l’idea di diffondere una nuova cultura del sonno e del riposo differenziandosi profondamente da quanto oggi è già disponibile sul mercato. I nuovi punti vendita propongono diverse ambientazioni tematiche di grande impatto visivo e una maggiore raffinatezza nei dettagli. Tutto ciò si sposa perfettamente con una clientela che richiede una maggiore personalizzazione dei beni che acquista e che, di conseguenza, può scegliere un materasso da abbinare a un letto secondo il proprio gusto stilistico.

Con i suoi negozi, Simmons è presente in tutta Italia e a nord di Milano si trovano gli stabilimenti del Gruppo Industriale Formenti, responsabile per tutta la filiera dato che si occupa della selezione delle materie prime per poi lavorarle e ottenere il prodotto finale, pronto per la distribuzione. Nella sua opera di innovazione, Simmons si dichiara molto sensibile alle tematiche ambientali ed ecosostenibili e, per questo, punta su un minor impiego di materie prime preziose, su una drastica riduzione degli scarti e sull’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili.