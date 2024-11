Soges acquista Hotel Bretagna per 12,6 milioni

Palazzo Gianfigliazzi Bonaparte

Ascolta ora 00:00 00:00

Soges Group acquista Hotel Bretagna srl, società alberghiera che gestisce l’Alfieri Collection a Firenze, definisce la cessione di Palazzo Gianfigliazzi e la sua locazione a Hotel Bretagna e propone ai soci un aumento di capitale da tre milioni allo stesso prezzo per azione con cui è arrivata in Borsa lo scorso giugno.

Secondo quanto riporta una nota, il cda di Soges ha deliberato l’acquisto del 100% di Hotel Bretagna srl sulla base di enterprise value di 14,8 milioni: al netto della posizione finanziaria e del capitale circolante, il prezzo provvisorio è indicato in 12,6 milioni. Hotel Bretagna srl ha realizzato ricavi 2023 per 6,6 milioni con un ebitda di 2,5 milioni. Contestualmente viene ceduto Palazzo Gianfigliazzi per 4,66 milioni di cui Hotel Bretagna manterrà la concessione in locazione.

Infine, il cda proporrà agli azionisti un aumento di capitale di 3 milioni a un prezzo minimo per azione di 2,25 euro (lo stesso dell’ipo di cinque mesi fa). Il socio di maggioranza, Gala Holding (77,88%), sottoscriverà l’aumento per 1,5 milioni. Ai soci il cda chiederà la delega per futuri aumenti di capitale per un fino a 10 milioni di euro. (L.Ca)