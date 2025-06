Soges prosegue la sua espansione nel settore dell’ospitalità e della ristorazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Soges prosegue con decisione il proprio percorso di espansione nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Dopo un avvio d’anno contraddistinto da operazioni strategiche di rilievo, la società attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio conferma la solidità del proprio modello di sviluppo grazie alle nuove aperture e a performance operative positive già nei primi mesi del 2025.

A soli quattro mesi dall’avvio della nuova gestione del complesso immobiliare L’Alfieri, la struttura, che vanta una posizione di pregio sul Lungarno Corsini con affaccio su Ponte Vecchio, sta dimostrando una performance costantemente positiva ed in crescita e ha già registrato un misurabile incremento del proprio ranking sui principali portali di settore.



Tale risultato riflette l’efficacia di una strategia commerciale ridefinita, sinergicamente supportata dal valore del brand “Place of Charme”, che ha permesso di contrastare con successo la lieve e stagionale contrazione della domanda ricettiva nell’area fiorentina. A integrazione della strategia di valorizzazione de L’Alfieri, si segnala la recente e proficua inaugurazione del nuovo locale food & drink “L’Alfieri”.



Quest'ultimo ha prodotto risultati di rilievo fin dalle prime settimane di attività, intercettando efficacemente una clientela eterogenea, sia internazionale che locale, nonostante un investimento iniziale in comunicazione volutamente contenuto, a riprova della forte domanda organica. Il successo di questa iniziativa ha notevolmente superato le proiezioni iniziali, e sono già previsti ulteriori sviluppi focalizzati sull’esperienza del cliente per rafforzarne ulteriormente il posizionamento distintivo e l’identità sul mercato.

Parallelamente, il Relais Villa Olmo, strategicamente posizionato nel cuore del Chianti, ha iniziato la propria attività il 15 febbraio 2025, anticipando l’apertura rispetto alla gestione precedente e riflettendo l’efficienza operativa della società. La struttura ha immediatamente registrato performance di rilievo, con un Average Daily Rate (ADR) già attestato a 215 euro durante la bassa stagione, accompagnato da un sostanziale incremento dell’occupazione. L’efficace implementazione di strategie volte all’ampliamento della stagione operativa, insieme alla capacità di attrarre una clientela sia nazionale che internazionale, ha rapidamente consolidato il Relais come un benchmark di eccellenza nel suo territorio.

“Questo eccellente avvio d’anno conferma la nostra visione strategica”, ha dichiarato Andrea Galardi, ceo di Soges Group; “i risultati positivi delle nuove aperture sono una chiara dimostrazione della validità della nostra politica di investimento, focalizzata su asset di pregio e sulla continua valorizzazione dell’esperienza offerta al cliente. Continueremo a puntare su qualità, innovazione e sviluppo mirato, con l’obiettivo di rafforzare la nostra posizione nel segmento dell’ospitalità di alta gamma e generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder. La nostra attenzione è ora concentrata sull’ottimizzazione delle performance nell’imminente alta stagione e sull’avanzamento delle due nuove strutture entro l’anno: Hotel Malaspina e Melià Venezia Lido, la nostra prima gestione in white label in partnership con Melià".

Continua il posizionamento di Soges come player di riferimento nell’ospitalità

di fascia alta, con un modello di business incentrato sulla valorizzazione di location esclusive e sulla creazione di progetti distintivi, in grado di coniugare visione strategica, eccellenza del servizio e sostenibilità.