SuperEnalotto, centrati due 5 da 97mila euro e il Jackpot vale 161 milioni

Continua a nascondersi il “6" da sogno che se fosse centrato nell'estrazione di questa sera venerdì 8 maggio regalerebbe un Jackpot di 161,4 milioni di euro ma c’è chi comunque festeggia. Sono due persone che nel concorso n. 73 di giovedì 7 maggio hanno centrato 1 punto 5 da 97.033,26 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Milena (Caltanissetta) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Pellitteri situato in Via Caltanissetta, 77 e a Roma presso il punto vendita Sisal Bar Al Caffe Romano situato in Via Principe Amedeo, 176. Combinazione vincente: 1 – 34 – 48 – 66 – 69 – 73 – J 75 – SS 58. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 7 maggio ha assegnato 393.865 vincite.

Intanto il sogno di centrare il Jackpot super milionario non si ferma fra curiosità e idee su cosa si potrebbe fare, ad esempio regali in occasioni speciali come per la Festa della mamma. C’è chi sceglie di celebrare la propria mamma con un “semplice” abbraccio o un mazzo di fiori e poi ci sono le celebrity che fanno regali costosissimi e idee stravaganti. Certo è che anche i doni più lussuosi che hanno riempito le pagine dell’attualità e del gossip oggi appaiono ridimensionati se messi a confronto con il valore del Jackpot del SuperEnalotto: 161,4 milioni di euro a disposizione per l’estrazione di questa sera.

Abbiamo raccolto alcuni esempi per avere un’idea più concreta: nel 2018, un appena ventenne Kylie Jenner scelse di sorprendere la madre Kris, in occasione di un suo compleanno, con una Ferrari 488 GTB da circa 250.000 dollari (circa 213mila euro). Un regalo iconico, diventato virale in poche ore.

C’è poi chi ha optato per qualcosa di ancora più importante: una casa. Cinque anni fa Leonardo DiCaprio acquistò una villa da 7,1 milioni di dollari (circa 6 milioni di euro) a Los Angeles – prima appartenuta a uno dei protagonisti più amati della sit-com Modern Family, Jesse Tyler Ferguson e prima ancora a Gwen Stefani – per regalarla alla madre. Una residenza in stile coloniale spagnolo con piscina, spa, sala yoga e vista sull’Osservatorio Griffith per la sola gioia di Irmelin Indenbirken.

Anche Dwayne Johnson, o meglio The Rock, ha voluto stupire sua mamma con un dono speciale: una villa in stile Cape Cod da circa 3,5 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro) a Encino, oltre 400 metri quadrati, sei camere da letto e una stanza completamente personalizzata, la “Smackdown Room” pensata per raccogliere cimeli di famiglia – dalle foto della dinastia samoana materna restaurate fino a una collezione di ukulele – e della sua carriera.

In Italia, il rapper Geolier ha più volte raccontato il suo percorso di riscatto anche attraverso i regali fatti alla madre, figura centrale della sua vita. In particolare, tra i gesti d’affetto più generosi si annovera un Rolex acquistato con gli incassi del suo primo album per un valore compreso tra i 40.000 e gli 80.000 euro.

Poi ci sono anche i regali più insoliti, come quello di Cardi B, che ha scelto di celebrare la nascita del suo quarto figlio facendo rivestire d’oro il cordone ombelicale, un oggetto unico che ha diviso i fan tra stupore e sgomento. Il prezzo? Sconosciuto, ma sappiamo che a occuparsene è stata un’azienda americana specializzata in servizi post-partum famosa tra i Vip, Mommy Made Encapsulation.

La mamma insomma è sempre la mamma.

Non c’è quindi da stupirsi sul fatto che in questi anni Sisal abbia rilevato dai vincitori, in fase di riscossione, che sia proprio lei la prima persona con cui si sceglie di condividere la notizia di una vincita. Un punto di riferimento naturale, con cui condividere non solo la gioia, ma anche le emozioni, le decisioni che ne conseguono e anche un piccolo o grande regalo.