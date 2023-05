Il SuperEnalotto premia Lecco con oltre 833mila euro

Una giocata fortunata da un euro e il SuperEnalotto ha premiato Lecco dove il vincitore ha centrato 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 833.827,28 euro complessivi. La giocata è stata

convalidata presso il punto vendita Sisal Bar Valli, situato in Via Oslavia, 10. La combinazione vincente è stata 18, 32, 37, 46, 64, 70 J 30, SS 44.

Questo mentre cresce l’attesa per il prossimo 6 e per l’estrazione del SuperEnalotto prevista il prossimo concorso di martedì 23 maggio 2023, con il Jackpot che mette in palio 34,3 milioni di euro. E se nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar sono state assegnate ben 463.035 vincite, l’ultimo "6" da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.

Ricordiamo che le tempistiche di riscossione del SuperEnalotto prevedono 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandosi in ricevitoria, presso un Punto pagamento premi o presso gli Uffici di Sisal Spa; il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a 1.000.000 di euro.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.superenalotto.it