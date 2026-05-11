Il SuperEnalotto regala 4 vincite da 54mila euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 75 di sabato 9 maggio, con il Jackpot che arriva a 162,9 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 12 maggio 2026.

È festa però per quattro persone che hanno centrato 1 punto 5 da 54.019,52 euro. La prima giocata vincente è stata realizzata a Milano presso il punto di vendita Sisal La Tabaccheria situato in Viale Affori, 7/9; la seconda è stata realizzata a L’Aquila presso il punto di vendita Sisal Fucsia Caffè situato in Piazza S.

Pio X, 15; la terza è stata realizzata a Messina presso il punto vendita Tabaccheria Donato situato in Via Nuova, 12; la quarta a Petralia Sottana (Palermo) presso il punto vendita Tabacchi Lapunzina situato in Corso Paola Agliata, 35.

La combinazione vincente è stata: 9 – 27 – 30 – 42 – 43 – 62 – J 11 – SS 11. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 9 maggio ha assegnato 478.963 vincite.