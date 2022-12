La svolta dei carburanti "sostenibili" per l'aviazione civile

Il settore dell'aviazione civile è ritenuto uno dei maggiormente impattanti sull'ambiente su scala globale e da tempo gli aerei e i trasporti passeggeri e merci ad essi legati sono nel mirino di associazioni ambientaliste e decisioni politiche sulla mobilità sostenibile.

Ciò che spesso nel dibattito si dimentica è il fatto che in diversi campi l'aviazione sta lavorando per ridurre in campo industriale il suo impatto climatico e il tema della transizione energetica è cogente nel rilancio post-Covid di un mercato che nel 2022 ha conosciuto il suo primo rimbalzo. In quest'ottica stanno decisamente prendendo piede i Sustainable Aviation Fuels (Saf), i carburanti "sostenibili" non legati unicamente allo sviluppo via kerosene della benzina avio e che in diversi casi si sono dimostrati capaci di tagliare i tre quarti delle emissioni rispetto al tradizionale carburante a matrice unicamente fossile, abbattendo di oltre il 90% le emissioni di particolato e zolfo.

La European Union Aviation Safety Agency (Easa) da tempo promuove i carburanti sostenibili per l'aviazione come una possibile chiave di volta settoriale in grado di migliorarne notevolmente la qualità ambientale. La Commissione Europea ha lanciato il piano ReFuelEU Aviation volto ad aumentare sia l'offerta che la domanda di carburanti a basso impatto nel quadro del pacchetto "Fit for 55".

I Saf più diffusi sono basati sull'utilizzo di miscele prodotte da r​ifiuti forestali e agricoli, olio da cucina usato, carbonio catturato dall'aria e idrogeno verde come complemento per la benzina avio e per la creazione di carburanti di nuova generazione. "Saf e carburante convenzionale possono essere miscelati in modo sicuro, senza dover riprogettare aerei e motori aeronautici per utilizzarlo perché le caratteristiche chimiche sono molto simili. E l'infrastruttura di rifornimento esistente può essere utilizzata anche per trasportare le nuove miscele", scrive in una ricerca il Rhodium Group, che parla delle prospettive degli Usa in materia di decarbonizzazione dell'aviazione.

Ad oggi gli acquisti di Saf sono valutabili in circa 17 miliardi di dollari l'anno per contratti a pronta consegna e si stima che 450mila voli l'anno siano già alimentati da carburanti alternativi. E per Geodis gli spedizionieri potranno, in particolar modo, rappresentare la massa critica del rilancio ulteriore dell'uso dei carburanti di ulima frontiera.

In Italia il 26 dicembre 2022 è stato concluso in tal senso un accordo tra Dhl Express Italy, leader del settore dei corrieri aerei espressi, Gruppo Sea, la società che gestisce l'aeroporto di Milano Malpensa e Milano Linate, ed Eni per la sperimentazione di un carburante di ultima generazione prodotto dal Cane a Sei Zampe, Eni Biojet. Il nuovo combustibile è prodotto nella raffineria di Livorno in sinergia con la bioraffineria Eni di Gela.

Eni Biojet è un Saf prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti che si combina al 20% con il kerosene tradizionale per creare una miscela capace di abbattere i quattro quinti delle emissioni nel ciclo di vita intero di un aereo.

Da inizio 2023 Dhl utilizzerà Eni Biojet in forma sperimentale su 28 voli quotidiani da Malpensa, hub decisivo non solo per il traffico merci ma anche per le merci. Malpensa è infatti il quarto aeroporto europeo per traffico merci e per i suoi terminal passa il 70% delle merci commerciate via aereo in Italia. I Saf possono contribuire a rendere meno pesante il carico ambientale dell'aviazione e a produrre uno sviluppo sostenibile e una transizione energetica misurabile, passo dopo passo, nei settori critici del trasporto aereo. La sfida ora sarà pensare a una loro estensione ai voli a lunga percorrenza garantendo sicurezza e performance, così da trasformare una nicchia sempre più estesa nel nuovo mainstream di un'aviazione meno impattante.