Swisscom tratta per comprarsi Vodafone Italia: prezzo 8 miliardi

Swisscom è attualmente in trattativa avanzata per l'acquisizione di Vodafone. L’obiettivo è quello di comprare la filiale italiana del gruppo per poi fonderla con Fastweb. Nonostante le specifiche in merito all’operazione debbano essere ancora definite, i gruppi, come specificato in un comunicato dell’operatore telefonico svizzero, hanno definito un prezzo preliminare che ammonta a 8 miliardi di euro. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Il pre-accordo

Vodafone ha confermato il pre-accordo con Swisscom, la compagnia svizzera ha affermato che "ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone" . La nota prosegue specificando che il tutto avvenga "a condizione che sia definito un accordo contrattuale vincolante per la transazione le parti hanno concordato che Swisscom acquisirebbe Vodafone Italia per un enterprise value di 8 miliardi di euro su base cash e debt free e soggetta ai consueti adeguamenti al momenti della chiusura della transazione. L’entreprise value rappresenta un multiplo di circa 26x sul consensus per il free cash flow operativo del 2024 e di circa 7,6x sul consensus per l’Adjusted Ebitda" . La cifra, quindi, dovrà essere erogata in contanti e senza debiti. Ricordiamo che poco tempo fa Vodafone respinse l’offerta di Iliad per la fusione delle attività in Italia specificando che erano in fase di esplorazione per il consolidamento sul mercato italiano con diversi stakeholder. Iliad nella giornata di ieri, 27 febbraio 2024, ha rilanciato acquistando il 19,8% dell’operatore svedese Tele2.

Swisscom e Fastweb