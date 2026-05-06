Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese: dal capitale umano all’intelligenza artificiale

Synergie Italia S.p.A., operatore di riferimento nel settore dei servizi per il lavoro con oltre vent’anni di presenza sul mercato nazionale, e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e parte di uno dei più grandi network professionali a livello globale, comunicano di aver siglato una collaborazione strategica attraverso cui le due organizzazioni integrano le rispettive competenze per erogare — congiuntamente o in modo complementare — servizi di alto valore aggiunto alle imprese italiane nell’ambito della gestione, sviluppo e trasformazione del capitale umano.

Il mercato del lavoro italiano registra dinamiche strutturali di crescente complessità. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Synergie, oltre 2,4 milioni di posizioni lavorative risultano annualmente scoperte per inadeguatezza delle competenze disponibili. Parallelamente, l’automazione dei processi, le pressioni demografiche, l’evoluzione normativa — dal AI Act europeo alla Direttiva sulla Pay Transparency — e la trasformazione dei modelli organizzativi impongono alle imprese un ripensamento sistematico delle politiche HR.

La collaborazione tra Synergie Italia e PwC si fonda sul principio di complementarità strategica: la capillarità territoriale, la profonda conoscenza del mercato del lavoro locale e la capacità operativa di Synergie si integrano con le competenze analitiche, metodologiche e strategiche di PwC nelle aree della trasformazione organizzativa, del workforce planning, dell’AI advisory e della compliance normativa in ambito HR.

Il progetto si articola su quattro ambiti strategici con un framework progettato per estendersi a nuovi domini:

FORMAZIONE PROFESSIONALE E UPSKILLING

Erogazione di percorsi formativi certificati attraverso la piattaforma Academy di Synergie, strutturati in sinergia con i programmi di reskilling e sviluppo della leadership elaborati da PwC. I corsi sono disponibili in modalità e-learning (Formato SCORM su Piattaforma LMS) e in presenza, con rilascio di attestazioni riconosciute. PwC concede in licenza non esclusiva alle Società del Gruppo Synergie l’utilizzo dei propri corsi e-learning per l’erogazione ai clienti condivisi.

CONSULENZA ORGANIZZATIVA E HR ADVISORY

Erogazione congiunta di servizi professionali di consulenza HR alle imprese clienti: workforce planning strategico, trasformazione organizzativa, sviluppo del capitale umano, change management e gestione delle relazioni industriali. Synergie porta la conoscenza operativa del mercato del lavoro; PwC porta la metodologia e la capacità di analisi. Un’offerta integrata senza precedenti nel panorama italiano.

AI LITERACY E INNOVATION ADVISORY

Affiancamento strutturato alle aziende nell’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai requisiti del Regolamento europeo sull’AI Act. Synergie opera come partner di delivery operativo e diffusione territoriale; PwC fornisce il framework metodologico, i contenuti tecnici e la capacità di advisory regolatorio. Un programma pensato per rendere l’AI accessibile e governabile per le PMI italiane.

PAY TRANSPARENCY, CERTIFICAZIONE DI GENERE E COMPLIANCE HR

Assistenza integrata in materia di trasparenza retributiva (Direttiva UE 2023/970), certificazione di genere (UNI/PdR 125:2022), welfare aziendale e gestione delle trasformazioni aziendali in ambito HR. PwC apporta rigore metodologico e competenza legale-normativa; Synergie offre prossimità operativa e capacità di implementazione su scala nazionale.

Con questa collaborazione, Synergie Italia evolve da fornitore di servizi per il lavoro a partner strategico per la trasformazione del capitale umano. La capillarità operativa di Synergie si fonde con il rigore metodologico di PwC, generando un'offerta inedita che copre l'intera catena del valore HR: gestione dei talenti, trasformazione organizzativa, sviluppo delle competenze, conformità normativa e adozione responsabile dell'intelligenza artificiale.

Soluzioni su misura, relazioni di fiducia, competenza tecnico-legale e formazione di eccellenza — in un unico interlocutore, a beneficio della competitività del sistema produttivo italiano.

Synergie Italia in cifre

Oltre 180 filiali in tutta Italia

11.200+ aziende clienti attive

17 Paesi in cui è presente il Gruppo Synergie

Tre Società specializzate: Synergie Italia (lavoro Temporaneo e ricerca e selezione di personale); Synergie Outsourcing (gestione appalti di servizio); Synergie Academy (formazione e consulenza HR)

Settori: Mobility; Logistics & GDO; Horeca & FMCG; Industrial, Machinery & Equipment; Food & Beverage; Utilities & Green energy; Banking & Insurance; Lifescience; Fashion & Luxury; Telco & Contact

PwC Italia

Oltre 9.000 persone e 23 uffici in Italia

5.000+ aziende clienti

Servizi fiscali, legali, di revisione contabile e di consulenza organizzativa e strategica

Parte del network PwC, presente in 136 Paesi con oltre 364.000 persone