Terna, nuovo assetto per Energy Solutions: cosa cambia

Nuovo assetto per Terna Energy Solutions (Tes), la società del Gruppo Terna che gestisce le attività non regolate svolte sui mercati competitivi. L'integrazione di competenze diversificate lungo tutta la catena del valore dell'energia è la strada intrapresa per attestare Tes come polo di riferimento nelle competenze strategiche per la transizione energetica e digitale delle imprese, offrendo al mercato soluzioni tecnologiche, innovative e digitali in ambito energetico e industriale.

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso la sua rete di società controllate: Tamini, leader italiano nel settore dei trasformatori, Brugg, azienda di riferimento nel settore dei cavi terrestri e Altenia, evoluzione societaria di LT. In Altenia, realtà specializzata nell'offrire oluzioni avanzate

e su misura per ogni fase del ciclo di vita delle infrastrutture in alta e media tensione, confluiscono tutte le attività di system integrator con competenze specializzate e diversificate per la progettazione, costruzione, manutenzione ed efficientamento di impianti elettrici in media e alta tensione, rinnovabili e sistemi di accumulo (Bess), fino a oggi fornite separatamente da LT, Terna Energy Solutions e Avvenia.

Con lo scopo di espandere ulteriormente le competenze e il posizionamento geografico di Altenia, è stato sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% di Ste Energy, società attiva da 30 anni nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di energia

rinnovabile e infrastrutture elettriche con un volume d’affari nel 2024, stimato dai dati di preconsuntivo, di circa 85 milioni di euro.

L’accordo - si legge in

una nota di Terna - resta subordinato all’avveramento di, quali l’autorizzazione da parte dell’Autorità Antitrust e talune comunicazioni tipicamente previste in analoghe operazioni.