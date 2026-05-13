Transpotec ed Nme, l’innovazione di logistica e mobilità in Fiera Milano

Hanno “acceso i motori” in Fiera Milano, Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata alla logistica e al trasporto delle merci ed NME-Next Mobility Exhibition, la expo conference incentrata sulla mobilità collettiva delle persone. Due appuntamenti ideati e organizzati da Fiera Milano che si presentano con oltre 500 espositori su 6 padiglioni e più di 50 convegni, che offrono fino al 16 maggio quattro giorni di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, riunendo e facendo interagire tutto l’ecosistema della mobilità delle merci e delle persone, assieme a tutte le novità delle aziende che espongono con tecnologie e servizi nel segno di un’innovazione tecnologica che proietta nel futuro due comparti che “fanno viaggiare” l’Italia.

In linea con una visione che integra il trasporto delle merci con quello delle persone l’evento inaugurale ”Trasporti passeggeri e merci, politiche pubbliche e transizione: il sistema si confronta”, organizzato da Fiera Milano in collaborazione con l’Albo degli Autotrasportatori e le associazioni del trasporto collettivo Agens, Anav e Asstra rappresentati rispettivamente da Gianpiero Strisciuglio, Nicola Biscotti e Andrea Gibelli.

“La mobilità collettiva si afferma sempre di più come leva di sviluppo urbano e la smart mobility richiede un cambiamento anche dal punto di vista culturale, visto che in Italia ci sono più di 700 auto ogni 1.000 abitanti - ha detto Sara Quotti Tubi, head of Energy & Transportation Exhibitions di Fiera Milano, introducendo i lavori -. Allo stesso modo, la logistica è sempre di più chiamata a dimostrare il proprio ruolo abilitante verso tutto il sistema economico, rappresentando una leva strategica, che vale il 9% del Pil e dalla cui resilienza dipende la competitività e la sicurezza di tutti i settori produttivi”.





Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto con un videomessaggio, ha ricordato l’importanza della logistica e dell’intermodalità per il Sistema Paese e per la sua crescita economica che si trovano a dover affrontare sfide che ha definito epocali: “Oggi ho alcuni incontri importanti a Roma proprio per preparare l'incontro con l'autotrasporto a Palazzo Chigi, hanno lo scopo di individuare misure che consentano di traguardare il 2026 mettendo in sicurezza i bilanci delle aziende, ma soprattutto la capacità logistica del Paese. Senza logistica non esiste industria, non esistono mercati. È il sistema nervoso e arterioso di un corpo, quello dell'industria italiana”.

Rixi ha poi fatto riferimento al Pna, il piano per rilanciare il sistema aeroportuale italiano presentato ieri, che punta a potenziare l’intermodalità con il sistema ferroviario per il trasporto merci e passeggeri e agli investimenti, che ha definito senza precedenti, nell’ambito delle stesse infrastrutture ferroviarie.





Transpotec Logitec e NME–Next Mobility Exhibition si confermano l'appuntamento di riferimento per chi ha la responsabilità di immaginare e costruire il futuro della mobilità in Italia e in Europa.

Quattro giorni in cui la complessità del presente diventa occasione di confronto e le grandi sfide del settore - dalla transizione energetica alla digitalizzazione, dalla resilienza delle supply chain al ripensamento del trasporto pubblico fino al tema della mancanza di autisti, trovano lo spazio per trasformarsi in visioni condivise e soluzioni concrete.