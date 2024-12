Trenitalia: oltre 23 milioni in viaggio per Natale. Ecco le mete preferite

Ascolta ora 00:00 00:00

Le feste natalizie corrono sui binari. Sono infatti più di 23 milioni i turisti nazionali e internazionali che hanno scelto e sceglieranno il treno per spostarsi durante le imminenti festività. Si tratta di un dato importante che conferma la sempre crescente propensione dei viaggiatori a prediligere il comfort e la sostenibilità della mobilità integrata. In questo periodo, chi si sposta lo fa per raggiungere la famiglie e gli amici o per trascorrere qualche giorno di vacanza fuori casa. L'utilizzo così diffuso del treno è attestato anche dai numeri positivi di Trenitalia, che quest'anno ha registrato circa 500mila passeggeri in più su Frecce, Intercity e Regionale (Gruppo FS Italiane) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In occasione delle feste, il 70% dei treni per il Sud ha fatto registrare il tutto esaurito. E per favorire le necessità dei viaggiatori, per i giorni di punta Trenitalia ha attivato collegamenti extra: due coppie di Frecciarossa notturni (una viaggerà tra Milano e Reggio Calabria mentre l’altra tra Milano e la Puglia), un Frecciarossa Milano-Pescara e tre Frecciarossa in doppia composizione lungo la tratta Milano-Napoli. Il nostro Paese si è poi confermato una meta particolarmente apprezzata dai turisti stranieri, che hanno per le feste natalizie hanno deciso di raggiungere l'Italia viaggiando sui treni EuroCity ed EuroNight da Svizzera, Germania e Austria.

Le città d'arte, fiore all'occhiello del Belpaese, e le località di montagna figurano tra le mete preferite da chi trascorrerà qualche giorno lontano da casa. Gli amanti delle suggestive atmosfere natalizie e di montagna possono raggiungere Bolzano, servita dal collegamento invernale da Pescara e da Milano, ma anche la stazione di Bardonecchia/Oulx collegata da Roma-Firenze-Bologna-Milano e Torino. Le rotaie conducono poi i viaggiatori in luoghi di inestimabile bellezza grazie al confermato collegamento domenicale diretto Firenze-Roma-Pompei. Per le mete servite dal Regionale c’è grande interesse per le destinazioni che ospitano i mercatini di Natale, le località sciistiche e le città d’arte come Arezzo, Merano, Bardonecchia, Napoli, Palermo, Salerno, Verona, Padova.

Per quanto riguarda gli Intercity, la novità più importante è il collegamento giornaliero da Lecce e Bari per Verona e Bolzano; quelli del fine settimana da Genova per Oulx-Sestriere fino a Bardonecchia; quelli da Roma per Bolzano fino al Brennero con le fermate di Ponte Gardena-Laion, Chiusa, Bressanone, Fortezza e Vipiteno. Altrettanti soluzioni intermodali rendono poi comodo il viaggio a chi desidera raggiungere alcune delle più rinomate località sciistiche nostrane. Al riguardo, sono previsti 10 FrecciaLink in più nei weekend verso le Dolomiti (Madonna di Campiglio, Selva di Val Gardena, Canazei, Cortina) e Courmayeur con oltre 2.500 posti prenotati per la stagione invernale.

I vantaggi sono significativi: il treno consente infatti di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza grazie ai collegamenti di Trenitalia, che

rendono il viaggio ancora più sostenibile e senza stress. L'effetto, moltiplicato per gli oltre 23 milioni i turisti in viaggio su rotaia in questo periodo, genere un impatto molto positivo. Non solo sul fronte della mobilità.