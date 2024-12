A tutta AI: Microsoft sbaraglia tutti nella brama di chip Nvidia

Ascolta ora 00:00 00:00

Microsoft non ha rivali in quanto a brama di chip per l'intelligenza artificiale. Il colosso di Redmond ha acquistato quest'anno 485 mila chip Nvidia andando a sbaragliare la concorrenza di Meta, Amazon e Google. La più vicina è Meta che ha acquistato 224.000 chip, meno della metà, stando a quanto riferisce il Financial Times. Amazon e Google che hanno acquistato rispettivamente 196.000 e 169.000 chip Hopper, i chip per l'AI di Nvidia (che adesso ha lanciato la nuova generazione di chip, Blackwell).

L'investimento strategico fatto da Microsoft è volto a rafforzare le sue capacità di intelligenza artificiale, in particolare per i suoi servizi cloud Azure. Microsoft ha anche investito 13 miliardi di dollari in OpenAI, la casa madre di ChatGpt.

La domanda di Gpu Nvidia è esplosa dal lancio di ChatGPT due anni fa, spingendo tutti i giganti della tecnologia a investire miliardi e miliardi nell'infrastruttura di intelligenza artificiale.

I chip di Nvidia sono così diventati l'hardware più ambito nella Silicon Valley. Nvidia, che nei mesi scorsi era arrivata a superare Apple e Microsoft diventando la prima azienda di Wall Street per valore di mercato (nelle ultime settimane è ritracciata del 14% circa), nel terzo trimestre dell'anno ha riportato ricavi record per 35,1 miliardi di dollari, con la stragrande maggioranza del giro d'affari legato all'AI.

Nonostante l'attuale predominanza di Nvidia nel

settore, le big tech stanno cercando di ridurre la dipendenza dai prodotti (costosi) di Nvidia, sviluppando chip proprietari. Meta e Google hanno distribuito ciascuna 1,5 milioni, mentre Amazon ne ha installati 1,3 milioni.