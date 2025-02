Unem e Motus-E insieme per realizzare le colonnine di ricarica elettrica nelle stazioni di servizio

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva dall’Italia un’importante indicazione all’Unione europea in tema di pluralità tecnologica (libertà di scelta tra le alimentazioni «green» sul mercato) e collaborazione concreta tra i soggetti coinvolti nel processo di decarbonizzazione della mobilità e dei trasporti. Unem (Unione energie per la mobilità, in pratica l’ex Unione petrolifera) e Motus-E, (l’associazione italiana che riunisce gli operatori della mobilità elettrica) il prossimo 25 febbraio, con i rispettivi presidenti, Gianni Murano e Fabio Pressi, sigleranno un protocollo d’intesa per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione dei carburanti.

Fabio Pressi

La stretta di mano tra Murano e Pressi, insieme all’illustrazione dei dettagli del protocollo, avverrà al ministero delle Imprese e del Made in Italy, presenti il sottosegretario Massimo Bitonci e Massimiliano De Toma, consulente per l’Energia di Fratelli d’Italia.

Gianni Murano

Il segnale che

arriva da Roma va in direzione dell’unione d’intenti e contro le divisioni tra chi opera in generale nella mobilità, nei trasporti e nel mondo dell’energia che prestano il fianco a ideologie e strumentalizzazioni politiche.