Vivenda Spa coniuga rigore industriale e attenzione al dettaglio

In un mondo che guarda sempre più all’ambiente e alla transizione ecologica, settori come il facility management e le pulizie in grandi spazi possono divenire decisivi per la salute del pianeta e delle persone che lo abitano. Che si tratti di un reparto ospedaliero, di una caserma o di un edificio, il "cleaning" professionale rappresenta il primo presidio di prevenzione sanitaria e operativa. In questo scenario Vivenda Spa, l’azienda aderente al Consorzio La Cascina specializzata nel global service, si distingue come leader capace di coniugare rigore industriale e attenzione al dettaglio.

Il cleaning, che oggi in Italia muove diversi miliardi di euro e dà lavoro a quasi 500mila persone, non è legato soltanto a quanta plastica viene utilizzata per il servizio, ma deve tenere necessariamente conto di altri fattori: aziende come La Vivenda Spa ricorrono a detergenti certificati Ecolabel e a processi che riducono drasticamente il consumo idrico ed energetico. Davanti a loro tre sfide: la sostenibilità del servizio; lo sviluppo tecnologico e l’Intelligenza Artificiale per monitorare in tempo reale le ore di lavoro o l'usura dei macchinari, trasformando la pulizia in un processo predittivo; la sanificazione come elemento centrale nei protocolli di sicurezza aziendale e sanitaria, rafforzata dalle certificazioni e dagli interventi ordinari e programmati.

“Il servizio di pulizia in ambienti ospedalieri ha caratteristiche uniche, poiché deve rispettare standard di igiene molto elevati e garantirne la tutela in contesti particolarmente delicati”, sottolinea Gabriele Scotti, vicepresidente della Vivenda Spa.

Data la delicatezza di questo servizio, è impegnata su due fronti: da una parte l’utilizzo di prodotti Ecolabel EU e di macchinari a basso impatto ambientale (tutte le attrezzature utilizzate sono prodotte solo con plastica riciclata), dall’altra la formazione costante del personale con particolare attenzione anche al benessere degli operatori e alla sicurezza sul posto di lavoro. “La grande quantità di detergenti, disinfettanti e materiali monouso tradizionalmente impiegati – continua Gabriele Scotti – ha portato a una crescente consapevolezza sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale del nostro lavoro. Per questo motivo stiamo adottando soluzioni più ecologiche come detergenti biodegradabili, sistemi di sanitizzazione a basso consumo e prodotti certificati che rispettano l’ambiente senza compromettere l’efficacia igienica”.

Nel management della Vivenda Spa è forte la convinzione che una corretta gestione delle pulizie ospedaliere si ripercuota immediatamente su tutta la struttura, sul personale e sui pazienti: ambienti puliti e sanificati aiutano a contenere la diffusione di infezioni, riducendo i tempi di degenza e migliorando il processo di recupero. Un ambiente igienicamente impeccabile trasmette inoltre una sensazione di sicurezza e confort ai pazienti, incrementando il loro senso di benessere durante il percorso di cura.

Per il vicepresidente della Vivenda Spa, inoltre, “investire in pratiche di pulizia sostenibile e di alta qualità riduce i costi a lungo termine, minimizza l’impatto ambientale e rafforza l’immagine della struttura, rendendola esempio di responsabilità e innovazione nel settore sanitario”. Il mercato del cleaning professionale ha vissuto una trasformazione radicale negli ultimi anni. Se un tempo era considerato una "commodity" a basso valore aggiunto, oggi è riconosciuto come un settore tecnologico e strategico. Il settore sta virando prepotentemente verso la digitalizzazione e la specializzazione estrema.

Le aziende che, come Vivenda Spa, sanno integrare l’etica del lavoro del mondo cooperativo con l’efficienza della grande impresa, sono le uniche in grado di rispondere alle sfide di un mondo che chiede, sopra ogni cosa, sicurezza e trasparenza.