Con WINDTRE Luce e Gas analisi delle spese e condizioni bloccate per 2 anni

Capire dove si può risparmiare sulle bollette di casa oggi è una priorità per molte famiglie, per questo WINDTRE rafforza il proprio impegno con un supporto nei negozi, dove è possibile portare le bollette di luce e gas e trovare una soluzione su misura. Inoltre, chi passa a WINDTRE può beneficiare di un'offerta con corrispettivo al consumo e contributo fisso bloccati per 2 anni (Corrispettivo al consumo e contributo fisso bloccati per 2 anni: dettagli e condizioni disponibili presso i WINDTRE Store o visitando il sito www.windtre.it/energia/offerte-luce-gas).

A raccontarlo è la nuova campagna WINDTRE dedicata all'offerta Luce e Gas, che valorizza il ruolo centrale dell'assistenza personalizzata: una relazione basata sulla fiducia, costruita attraverso l'incontro con i WINDTRE Assistant, capaci di comprendere davvero i bisogni dei clienti, anche "a occhi chiusi".

"Portaci le bollette, controlliamo le tue spese": l'invito è a recarsi nei WINDTRE Store per una analisi semplice e gratuita delle spese domestiche, con l'obiettivo di individuare soluzioni vantaggiose e personalizzate. I WINDTRE Store diventano così un punto di riferimento per le famiglie, luoghi in cui ricevere una consulenza trasparente e orientata a semplificare scelte e costi, anche nel mondo dell'energia.

Lo spot della nuova campagna porta in scena due clienti che entrano in negozio e vengono accolti da un consulente decisamente speciale: un WINDTRE Assistant bendato, affiancato da Fiorello. Nonostante gli occhi coperti, il consulente riesce a "leggere" perfettamente chi ha davanti: riconosce Luca, ne descrive i tratti e intuisce persino che la coppia è in attesa di un bambino. Una metafora che racconta la capacità degli Assistant di capire davvero le esigenze delle persone: il risultato è una proposta costruita su misura, che unisce convenienza e semplicità.

Lo spot si chiude con una promessa che si traduce in impegno concreto: "Per voi questo e altro. WINDTRE semplifica: Connessioni, Energia, Assicurazioni."

La creatività è firmata da Publicis, con la

regia di Sydney Sibilia. Produzione a cura di Alto Verbano e montaggio realizzato da XLR8. La campagna TV è in onda con formati a 30". La pianificazione è firmata da Zenith ed affiancata da un piano di comunicazione social.