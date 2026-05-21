Yacht Club de Monaco, North Sails Apparel nuovo partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico

North Sails Apparel annuncia la partnership con lo Yacht Club de Monaco (YCM) in qualità di nuovo partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico. L’accordo mette insieme due realtà simbolo del mondo marittimo, accomunate dalla ricerca dell’eccellenza sportiva, dell’innovazione tecnica e da una forte sensibilità verso la tutela del mare. Lo Yacht Club de Monaco è da anni uno dei punti di riferimento della nautica internazionale: un club esclusivo che coniuga tradizione e visione futura sotto la guida del presidente, il principe Alberto II. La sede, progettata da Lord Foster nel cuore di Port Hercule, è diventata un luogo simbolo della comunità velica internazionale. In questo contesto, North Sails Apparel porta il proprio know-how tecnico e la propria identità legata alla performance. Alla base della collaborazione c’è una visione condivisa: autenticità, innovazione e uno sguardo rivolto al futuro della vela. Grazie a questa partnership, North Sails Apparel rafforza ulteriormente la propria presenza nel Mediterraneo e consolida il suo posizionamento come marchio di riferimento per il mondo della vela.

“Essere partner dello Yacht Club de Monaco rappresenta per noi un riconoscimento importante nel panorama velico internazionale”, commenta Cedric Georges, ceo di North Sails Apparel. “Collaborare con un’istituzione che incarna tradizione, eccellenza e visione ci permette di portare la nostra esperienza tecnica e il nostro approccio orientato alla performance in un contesto di grande prestigio. È una partnership strategica e simbolica, che ci avvicina ancora di più a una comunità che vive il mare ogni giorno”, aggiunge. “Nel quadro del progetto ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, siamo orgogliosi di collaborare con North Sails Apparel, marchio di riferimento nel mondo della vela, riconosciuto per la sua competenza tecnica e il suo impegno costante verso la performance”, afferma Bernard d’Alessandri, segretario generale e direttore generale dello Yacht Club de Monaco. “Attraverso iniziative come la Monaco Classic Week – La Belle Classe, la Primo Cup-UBS Trophy, il Monaco Energy Boat Challenge e il SEA Index, promuoviamo un equilibrio tra tradizione marittima, innovazione e responsabilità ambientale. Questa partnership rafforza ulteriormente questo percorso comune verso una nautica più sostenibile”, rimarca.

La collaborazione va oltre la classica sponsorizzazione e punta allo sviluppo di prodotti dedicati. North Sails Apparel realizzerà collezioni esclusive per la boutique del Club e per i principali eventi organizzati dal YCM. Ogni capo sarà progettato per garantire funzionalità, protezione e comfort, grazie all’utilizzo di materiali tecnici avanzati e processi produttivi responsabili. Dalle uniformi ufficiali all’abbigliamento sportivo tecnico, l’obiettivo è rispondere alle esigenze di uno sport in continua evoluzione.

Più che una partnership tecnica, questa collaborazione rappresenta una: un incontro tra tradizione marittima e innovazione tecnologica, pensato per una comunità che considera il mare non solo un ambiente da vivere, ma anche da proteggere. Unendo competenze ed esperienza, North Sails Apparel e Yacht Club de Monaco vogliono offrire alle nuove generazioni di velisti strumenti e idee per affrontare il futuro con uno spirito sempre più sostenibile.