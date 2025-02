"Baby week" e fino a 8mila euro per aiutare i dipendenti con figli

Ascolta ora 00:00 00:00

Possibilità di usufruire dello smart working al 100% per le future mamme a partire dal settimo mese d gravidanza, la «Baby week» per supportare le famiglie con permessi ad hoc al momento di inserire i figli all'asilo o alle elementari, un contributo biennale fino a 8mila euro alla nascita o adozione dei figli. Il Gruppo Beta, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione, con sede a Sovico in provincia di Monza e Brianza e dieci stabilimenti in Italia, ha sperimentato nel 2024 un piano di welfare aziendale a sostegno dei dipendenti con figli - ne hanno usufruito già 35 famiglie - e lo rilancia anche per il 2025, con un «pacchetto» di fondi ad hoc.

Il contributo fino a 8mila euro viene assegnato alla nascita o adozione del bimbo e al compimento del primo anno. La «Baby Week» si traduce invece in cinque giorni di permessi retribuiti al momento dell'inserimento dei figli all'asilo nido, un giorno per accompagnare i figli al primo giorno di scuola materna e un giorno per il primo giorno di scuola elementare. E, come si diceva, la possibilità di lavorare da casa a due mesi dal parto. «Provo particolare soddisfazione nel riscontrare quanto le nostre iniziative possano incidere positivamente nella vita delle famiglie dei nostri collaboratori» commenta il presidente e ad del Gruppo Beta Roberto Ciceri.

In un'Italia in cui il fenomeno della denatalità non accenna ad arrestarsi (nel 2023 sono state registrate il 3,4 per cento di nascite rin meno ispetto al 2022), l'azienda con questo piano di welfare vuole suggerire che ci sono possibilità di contrastare questa tendenza, venendo incontro alle esigenze delle famiglie e affiancandole nel percorso di crescita dei propri figli. Sono diciannove i bambini nati nel 2024 e sedici quelli che hanno compiuto il primo anno di vita, le cui famiglie sono state sostenute con un investimento aziendale che ad oggi ammonta ad oltre 170mila euro.

Per il 2025, il Gruppo ha già stanziato un impegno economico di 70mila euro per il sostegno ai bambini nati nel 2024 che compiranno un anno e prevede per la nuova «Generazione Beta», che include coloro che nasceranno quest'anno, un investimento in linea con quello appena trascorso.