Bach, Mozart e Rossini per celebrare la Pasqua

Dalla Chiesa dei Frati Minori al Duomo di Milano, passando per l'Auditorium. Quante chiese, piccole o grandi, a partire da oggi, celebrano la Pasqua. In musica. Al centro, molto spesso, per queste festività, le musiche di Bach, Mozart e Rossini. Ma partiamo dal principio, dando uno sguardo ai programmi, per scegliere.

Nella Chiesa Sacro Cuore dei Frati Minori Cappuccini oggi il «Concerto di Pasqua» a favore di Opera san Francesco. Musiche eseguite dall'Orchestra Sinfonica «Milano Classica», alla cui testa ci sarà Danilo Rossi. Sui leggii pagine di Mozart, come la «Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K 364», e la «drammatica Sinfonia n. 40 in sol minore K 550». E ancora, sempre oggi. Grandi note, rossiniane, offerte all'Auditorium di largo Mahler: pagine dello «Stabat Mater» proposte dall'Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano diretti dal direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian sia martedì sia giovedì - sempre alle ore 20. Un cast di solisti d'eccezione: Benedetta Torre (soprano), Martina Belli (mezzosoprano), Juan Francisco Gatell (tenore) e Nicola Ulivieri (basso), sul podio anche il maestro del coro è Massimo Fiocchi Malaspina. E ancora, con il maxi evento di domani. Già, proprio così.

Alle ore 19 di mercoledì, torna nel Duomo, la «Passione secondo Matteo» («Matthäuspassion») BWV 244 di Bach, eseguita dall'Ensemble strumentale e vocale laBarocca diretto da Ruben Jais. Puntuale come ogni anno, la Veneranda Fabbrica del Duomo, infatti, offre nel periodo pasquale l'esecuzione del repertorio costituito dalle «Passioni» di Bach. Iniziativa frutto dell'ospitalità dell'Arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo con il «Capitolo Metropolitano» e la Veneranda Fabbrica del Duomo. Per l'occasione, i Pueri Cantores della Cappella Musicale affiancheranno l'Ensemble Strumentale e Vocale laBarocca.

Queste le parole di monsignor Gianantonio Borgonovo: «Un evento atteso e divenuto ormai una tradizione milanese. Dal 2010, le celebrazioni liturgiche natalizie in Duomo sono precedute da brani di oratori vari. Dal 2014, il mercoledì santo vede l'alternarsi delle due Passioni di Johann Sebastian Bach, affinché tutti i milanesi possano rileggere il racconto della Passione dei Vangeli secondo Matteo e secondo Giovanni, accompagnati dalla musica bachiana. Un invito a entrare nel mistero della Croce in ascolto contemplativo. Sono grato al maestro Jais per la rinnovata collaborazione». Di più.

«Dirigere la Musica di Bach, soprattutto le sue Passioni, è un'esperienza coinvolgente; poter eseguire le Passioni in Duomo diventa un'esperienza in cui la

partecipazione dei fedeli rende la Musica bachiana un percorso spirituale, non solo artistico» - sono le parole del maestro Ruben Jais. Un cast internazionale completa le formazioni in scena per il capolavoro del Genio di Eisenach.