Conti correnti per minorenni, cinque proposte

Capita sempre più spesso che i giovani, anche minorenni, partano per gite scolastiche o programmi di studio all'estero per periodi più o meno lunghi. Sorge quindi la necessità di fornire uno strumento pratico e sicuro per effettuare e ricevere pagamenti senza dover dare una grande quantità di contanti o la carta di credito dei genitori.

Le carte prepagate per minorenni sono strumenti di pagamento per ragazzi a cui non va obbligatoriamente associato un conto corrente. In caso di furto o perdita quindi il rischio è limitato al saldo all'interno della carta e non ai fondi dell’intero conto corrente.

Cosa le distingue dalle carte tradizionali

Sostanzialmente le carte ricaricabili per minorenni hanno le stesse funzionalità delle altre prepagate, con qualche piccola limitazione e differenza. Come ad esempio la possibilità di ricaricare quantità di denaro più basse delle tradizionali carte. Inoltre con le carte per minori non è possibile pagare alcuni prodotti come alcolici, tabacchi e scommesse.

Queste carte offrono però la possibilità per i genitori di monitorare dall’app del proprio telefono quello che fanno i figli con il loro denaro. Per scegliere la carta ideale per i ragazzi è necessario capire se verrà usato come un semplice strumento di pagamento o di risparmio oppure utilizzato per viaggi all'estero, in particolare fuori dall'UE. Da valutare con attenzione anche il circuito, quelle V PAY per esempio non permettono di fare acquisti online.

Ecco alcune carte disponibili presenti sul mercato italiano, alcune offerte in modalità totalmente digitale, altre offerte da banche con sportelli fisici.

YAP

YAP è la carta prepagata disponibile anche per minori emessa da Nexi Payments, tra le più grandi istituzioni finanziarie italiane. In questo caso solo la carta virtuale viene fornita gratuitamente. L’emissione della carta fisica (necessaria per effettuare prelievi di contante) è soggetta ad una commissione di rilascio pari a 9,95 euro una tantum e in aggiunta viene addebitato 1 euro per ogni prelievo effettuato.

Da prendere in seria considerazione anche i limiti che possono rendere la carta YAP non adatta a tutti. Prima di tutto non permette di effetuare bonifici in uscita, ha un massimale di soli 1.500€ al mese e non possono essere addebitate utenze. Il massimo di prelievo giornaliero è di 250€ con un costo di 1€ in area Euro e 4€ per paesi fuori dall’Europa.

Il tasso di cambio adottato è quello del circuito MasterCard, al quale però si applica una maggiorazione del 2%. Si può ricaricare tramite un’altra carta, in contanti, con bonifico oppure si può fare richiesta ai propri genitori (o tutore) quando il conto è a zero. Ogni ricarica in contanti ha un costo di 2,5€, per ricaricarla tramite bonifico e carta il costo è di 0,9€.

HYPE – Carta Conto

Hype minori è un conto corrente online dotato di carta prepagata ricaricabile con IBAN. Possono aprirlo i minori a partire dai 12 anni fino ai 18 anni a condizione che abbiano il consenso del genitore o tutore. Tramite l’app si potranno gestire carte e acquisti per un avvaloramento totale annuo fino a 7.500 euro. Al compimento della maggiore età il profilo passerà automaticamente al conto HYPE tradizionale.

È possibile scambiare denaro in tempo reale tra i possessori di Hype minori, soluzione comoda in caso di collette per raccogliere per esempio i soldi di un regalo o divisione del conto in pizzeria.

Il canone annuo è totalmente gratuito. I limiti di ricarica sono di 1.500 euro giornalieri, 2.500 mensili e 7.500 annuali. La ricarica massima in contanti invece è di 1.000 euro annuali. Le uniche spese sono l’importa di bollo (solo in caso il conto salga oltre i 77,46 euro), e le commissioni di ricarica di 2,50 euro quando questa avviene in contanti e 0,90% con la carta direttamente dall’app, tramite bonifico è gratuita.

Il prelievo invece è gratuito fino a 250€ al mese. L’emissione della carta fisica ha un costo di 9,90 euro. Per chi viaggia all'estero è importante valutare il tasso di cambio che con Hype ha una maggiorazione del 3%. Infine, in caso di furto o perdita della prepagata, i minori sono sempre tutelati dal servizio “Protetti Sempre e Ovunque” di MasterCard, servizio che prevede la restituzione delle somme eventualmente sottratte illecitamente dopo aver effettuato le dovute segnalazioni/denunce.

TINABA – Tinaba under 18

Tinaba Under 18 è il conto per minori offerto da Banca Profilo che può essere aperto da ragazzi a partire dai 12 anni di età. È un conto gratuito, non si paga nessuna spesa di canone mensile o annuale. All’apertura del conto si riceve una carta prepagata con la quale è possibile effettuare tutte le operazioni per le proprie spese quotidiane. L’imposta di bollo (34.20 € all’anno per le giacenze medie superiori ai 5.000 €), è assolta dalla banca stessa.

La carta prepagata Mastercard è utilizzabile per acquisti online e in negozi fisici senza alcuna commissione, con limiti impostabili dal genitore direttamente dall’app. Grazie alla funzione Parental Control infatti il genitore (o tutore) potrà usufruire di varie funzionalità per avere sotto controllo i movimenti del conto.

Per valutare se questo conto è adatto può essere importante capire il numero di prelievi che si conta di fare in un anno e dove. Tinaba mette a disposizione i primi 24 prelievi gratuitamente in zona UE, poi ogni prelievo avrà un costo di 2€. Attenzionzione, se il minorenne dovesse aver bisogno di prelevare all’estero, fuori dall’Unione Europea ogni prelievo ha un costo di 4€. Il limite di deposito è di 12.500 euro

A differenza delle prime tre carte, le successive vengono emesse da banche con filiali fisiche.

BNL – Carta prepagata BNL Minore

La carta prepagata BNL è una carta che offre la sicurezza e garanzia di una banca importante e può essere richiesta esclusivamente in filiale. Una carta che può essere personalizzabile, i ragazzi infatti possono inserire il proprio nome e cognome.

La carta BNL Minore può essere ricaricata in qualsiasi momento, sia in contanti tramite uno sportello BNL, sia con un bonifico, anche da altre banche, grazie all’IBAN abbinato alla carta. Se si vuole ricaricare la carta prepagata tramite bonifico, le somme saranno a disposizione lo stesso giorno in cui si esegue l’operazione, se il bonifico è disposto da un conto corrente BNL, se invece il bonifico è disposto dal conto corrente di altre banche l’accredito delle somme avviene il giorno successivo all’operazione.

È possibile controllare il saldo e movimenti della carta tramite l’app BNL PAY del genitore o tutore, presso tutti gli ATM BNL oppure chiamando il servizio clienti BNL. Il costo di emissione della carta è di 10€, mentre i costi di ricarica sono di 1€ dall’ATM e tramite bonifico. È possibile ricaricare la carta anche recandosi in una qualsiasi filiale BNL ad un costo di 3€ per ricarica. L’importo massimo che si può ricaricare è di 1.500€, mentre la cifra massima che si può prelevare al giorno è di 250€.

INTESA SAN PAOLO - XME Conto UP

XME Conto UP! è il conto minorenni di Intesa Sanpaolo pensato per ragazzi dagli 8 anni ai 18 anni. Può essere aperto online (solo nel caso in cui il cliente sia titolare di MY Key) o in filiale, naturalmente in presenza di un genitore, ed è gratuito se aperto entro il 26 maggio 2023. Oltre questa data il canone mensile base è di 4 euro ed 1,50€ la Card plus.

Sono in promozione anche i costi dei bonifici (in euro) online e in filiale insieme all’imposta di bollo che viene assolta dalla banca. Attenzione ai ragazzi che devono viaggiare all'estero fuori dall'Europa, i costi per i bonifici sono alti, tra gli 8 e i 12 euro. I genitori possono scegliere i limiti massimi di spesa e prelievi, fino a € 200 giornalieri e € 1.700 al mese. Possono essere fissati limiti di spesa anche di genere bloccando l’acquisto di beni come farmacie, tabacchi, gioielli, viaggi etc. Il conto XME offre ai genitori anche l’opzione “Paghetta” che consente di impostare dal conto dei genitori un accredito fisso e automatico.

XME Conto UP è uno strumento perfetto per iniziare a gestire le proprie finanze ed iniziare a risparmiare grazie ad alcune funzionalità extra. Offre infatti anche prodotti come XME Salvadanaio, praticamente un conto deposito che permette di accantonare importi guadagnando interessi. Un altro prodotto non solo digitale ma un vero e proprio dispositivo fisico è XME Dindi, ovvere un salvadanaio elettronico ad un costo di 49 euro.

L’apertura di questo conto non è certa, una volta sottoscritto il contratto infatti la banca valuta la richiesta ed in caso positivo lo rimanda firmato. L’importo massimo che è possibile detenere sul conto è di 20.000 euro, compreso il saldo presente nel salvadanaio.