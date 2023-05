Carte di pagamento con cashback, ecco cinque proposte

Può sembrare un paradosso, ma si può guadagnare mentre si spende grazie alle carte con cashback. Si tratta di carte di pagamento che permettono di ricevere un rimborso sugli acquisti, solitamente sotto forma di percentuale della spesa pagata direttamente sul proprio conto, generalmente tra il 0,5% e il 15%.

In poche parole: ogni volta che si fa un acquisto con la propria carta cashback, una parte di quello che si spende ritorna indietro sotto forma di accredito, da utilizzare per gli acquisti successivi. Un sistema molto utile soprattutto se utilizza spesso la carta per gli acquisti di tutti i giorni sia online che presso i negozi fisici.

Questo articolo mostra una lista di carte di pagamento cashback disponibili in Italia per aiutare ad individuare la carta più adatta alle proprie esigenze e guadagnare soldi extra.

American express blu

American Express è una famosa carta di credito che va associata ad un conto corrente già esistente. Tra i vantaggi di questa carta c’è la possibilità di ottenere sconti e cashback sugli acquisti.

American Express blu restituisce l’1% sugli acquisti direttamente sul conto Carta, ogni 12 mesi dalla data di emissione della stessa. In questo modo potrai utilizzarla per effettuare nuove spese o ridurre l’importo da addebitare sul tuo conto entro il 10 del mese successivo.

Per averla è necessario dimostrare di avere un reddito superiore a 11.000 € lordi l’anno, possedere un IBAN SEPA al quale collegarla ed essere residenti in Italia.

Revolut

Revolut offre una carta di debito che permette di ottenere un cashback sulle spese quotidiane e su molti brand. Grazie a collaborazioni con marchi come Nike, Carrefour, Asos, Cisalfa, Sephora, e molti altri, con percentuali di cashback che partono dal 4,5% e arrivano fino al 15%.

Recentemente è stato aperto anche Revolut “Negozi”, il cashback che viene applicato istantaneamente ed automaticamente e funziona per tutti i clienti Revolut, indipendentemente dal piano sottoscritto: fino al 3% per ogni acquisto effettuato, selezionando preventivamente lo store nell'app di Revolut e pagando per intero con la propria carta.

A differenza di altre soluzioni che richiedono fino a 90 giorni per restituire il cashback ai clienti, Negozi accredita il rimborso all’istante. L'ammontare del cashback dipende dal retailer, ad esempio su Amazon è il 2% mentre su North Sails è il 3%. L’unico requisito richiesto è che il percorso di acquisto inizi con l’app del servizio e si concluda con la sua carta.

La particolarità di questa carta è quella di ottenere il rimborso in moneta FIAT (moneta in corso legale come l'euro o il dollaro) direttamente sul conto corrente e per tutte quelle transazioni che avvengono con le oltre 150 valute supportate.

L’azienda offre anche un rimborso fino al 10% per ogni hotel/B&B prenotato attraverso l’app. Infatti, Revolut, ha ideato una piattaforma interna che permette di prenotare soggiorni in qualsiasi parte del mondo a prezzi molto convenienti.

Tinaba

Tinaba è un’app con conto corrente, carta, sezioni per investire e risparmiare e premi come sconti e cashback. Uno strumento con diversi benefici sia dal punto di vista della sicurezza, sia per la convenienza. Infatti, è un prodotto realizzato da Banca Profilo. Inoltre, rientra tra le carte prepagate a costo zero, dato che non si devono pagare spese di emissione, canone mensile o commissioni per i pagamenti.

Il valore percentuale di sconto è del 10% Tuttavia, è previsto un massimo di rimborso per il singolo acquisto pari a 10€. L’accredito avverrà direttamente sul conto corrente Tinaba entro 3 giorni lavorativi dalla spesa che viene eseguita.

Hype

Hype è il conto corrente digitale di Banca Sella che permete di ottenere una carta di debito con cashback sui propri acquisti sia onlina sia nei negozi di aziende partner. Gli acquisti vanno effettuati tramite l’app cliccando sul brand di proprio interesse (viaggio, elettronica, abbigliamento e benessere). La percentuale di cashback arriva fino al 10% per ogni acquisto, dipende dall’azienda, per esempio il 3% su Booking, 6,50% su Groupon ecc.

Da prendere in considerazione che il totale accumulato può essere speso solo una volta raggiunta una somma di almeno 10€. Inoltre, una volta trasferito un guadagno, non potrai trasferirne uno nuovo prima che siano trascorsi 30 giorni, anche se si supera prima la soglia dei 10€.

Curve

Curve è una carta di debito molto particolare e ancora poco conosciuta in Italia ma estremamente utile e innovativa. La carta curve non è emessa da una banca ma permette di inserire, tramite un’app, tutte le carte di credito, di debito e prepagate che si possiedono. Si potrà quindi pagare con la carta Curve scegliendo con quale carta bancaria pagare.

Ad ogni acquisto effettuato con la carta Curve presso i negozi selezionati, verrà restituito l’1% di quanto si è speso sotto forma di cashback, che potrà poi essere utilizzato per effettuare nuovi acquisti. Interessante notare che aggiungendo su curve una carta con cashback si otterrà un doppio cashback, quello previsto dalla propria carta bancaria e quello offerto da Curve.

Il piano base offre tante opzioni, ma se si vogliono avere ulteriori vantaggi si può diventare, a pagamento, anche cliente Black o Metal ottenendo ulteriori offerte su tutti i negozi fisici e online tra cui EasyJet, Amazon, Apple, Ikea, McDonalds, Uber, per sempre.