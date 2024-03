Addebiti multipli (e mai fatti). Cosa sta succedendo ai conti correnti Bnl

Brutte sorprese per per i clienti BNL, istituto bancario facente parte del gruppo BNP Paribas. Un considerevole numero di correntisti ha riscontrato questa mattina addebiti multipli sul proprio conto corrente, generando situazioni in cui il saldo è stato azzerato o addirittura riportato in territorio negativo. Le lamentele degli utenti non sono mancate e sul social X hanno raccontato il tutto. Ecco cosa è accaduto

Cosa è accaduto

Il portale online dell'istituto di credito risulta inaccessibile e diversi clienti stanno lamentando su X i disagi riscontrati sulle loro transazioni bancarie. In alcuni casi, il problema è stato risolto durante la mattinata, dopo aver perdurato per diverse ore. I clienti questa mattina hanno ricevuto un avviso tramite l’app il quale cita: “Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di Conto Corrente. Abbiamo individuato la causa dell'anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”.

Le dichiarazioni della banca

Secondo quanto dichiarato da un portavoce della banca a Repubblica, si è verificato un inconveniente tecnico che ha causato addebiti inusuali sui conti correnti di alcuni clienti. La banca sta lavorando per risolvere la situazione e ha informato i clienti dell'anomalia attraverso vari canali. Sono consapevoli della natura del problema e ripristineranno tutto quanto prima. Gli addebiti anomali saranno annullati.

Le cause

Attualmente non è possibile determinare con certezza l'origine dei problemi del sistema e non ci sono segnalazioni di un eventuale attacco informatico. Tuttavia, è probabile che il crash del sito sia correlato alla problematica citata. Un correntista su X ha scritto: “Stamattina mi avete addebitato per DIECI VOLTE le spese della carta di credito rubandomi più di 10.