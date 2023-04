Apple sfida le banche con un conto deposito al 4,15%, e in Italia?

Continua la corsa di Apple verso i prodotti finanziari. Dopo il lancio della carta di credito (Apple card) e il programma Apple Pay Later per pagare a rate (finanziamento a quattro rate, tasso zero, senza spese né commissioni), Apple ha annunciato il lancio anche di un vero e proprio conto deposito: Apple Savings. Apple diventa così sempre più simile ad una banca.

Cos’è Apple Savings

Apple Savings è il conto risparmio aperto da Apple in collaborazione con Goldman Sachs. Un conto deposito, o risparmio, è un tipico servizio bancario che genera interessi sul denaro che si decide di depositare sul conto. Un prodotto ideale per chi vuole far crescere i propri risparmi con un bassi livelli di rischio.

I sottoscrittori di Apple Savings potranno ottenere su queste somme depositate il 4,15% annuo di interessi che rispetto ai dati rilasciati a marzo dalla Federal Deposit Insurance Corporation, è dieci volte quanto normalmente si incassa con i conti statunitensi (0,37%). Per fare un termine di paragone è maggiore anche rispetto a Marcus (3,9%), il conto di risparmio online offerto dalla stessa Goldman Sachs e American Express che offre il 3,75%.

Come funziona

Il conto deposito potrà avere un saldo di massimo 250 mila dollari. Il denaro però non può essere speso direttamente ma è necessario il trasferimento su un altro conto corrente oppure su Apple Cash. Si può configurare e gestire direttamente dall’app Wallet. Non sono previste tasse, non vi è un deposito minimo e non ci sono vincoli. Insomma il 4,15% di interesse è tutto guadagno e le somme maturate sono sempre a disposizione visto che non ci sono vincoli.

La gestione del conto avviene sul portafoglio digitale di Apple in cui apparirà una dashboard dedicata. I clienti potranno da un’unica schermata monitorare il saldo del proprio conto, gli interessi maturati, i prelievi dal conto ed i traserimenti verso altri conti. È inoltre piuttosto immediato e semplice nel funzionamento rendendolo così alla portata di tutti.

Gli utenti possono depositare i fondi sia dal proprio conto bancario collegato, dal proprio saldo Apple Cash oppure utilizzando i premi della carta di credito Apple chiamati Daily Cash. Questi sono sostanzialmente dei cashback da cui l’utente recupera parte delle spese effettuate con la carta fino al 3% dell’importo a seconda del tipo di acquisto. Una volta creato il conto deposito, tutti i futuri “Daily Cash” verranno automaticamente depositati sul conto. Quindi un vero e proprio cashback remunerato che permetterà di accumulare denaro senza nemmeno accorgercene.

Le condizioni per attivare il conto deposito

È necessaria però una condizione essenziale: disporre di una Apple Card attiva, disponibile al momento solo negli Stati Uniti. Per sapere se Apple Savings arriverà anche in Italia si dovrà aspettare il lancio in Europa della carta di credito.

Tuttavia considerando che sono ormai passati oltre tre anni dal lancio di Apple Card, indispensabile per utilizzare Savings, si presume che in Italia ed in Europa non arriverà in tempi brevi. Ritardo dovuto probabilmente sia perché non ha un partner bancario, sia a causa del nostro quadro normativo che richiede tempi lunghi per approvare nuove tipologie di prodotti.

Eppure la combinazione tra la notorietà ed affidabilità del marchio e le sempre più frequenti e recenti crisi bancarie potrebbe rivelarsi un mix vincente per attrarre una nuova clientela bancaria anche negli altri stati. Da ricordare che lo scopo di Apple non è quella di aumentare il fatturato tramite questi strumenti, ma “legare” i consumatori al loro marchio nel tempo.