Banca Ifis aumenta il dividendo. Opas Illimity, dubbi sul rilancio

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cda di Banca Ifis, riunitosi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio (in foto), ha approvato i risultati 2024, confermando i dati preliminari comunicati il mese scorso. In particolare - riferisce una nota - l'esercizio si è concluso con un utile netto consolidato in crescita a 162 milioni di euro che ha portato gli utili cumulati del triennio 2022-24 a 463 milioni di euro, ovvero un dato superiore del 12% rispetto agli obiettivi previsti dal Piano industriale. Per l'intero 2024, la Banca prevede quindi di distribuire 111,5 milioni di euro di dividendo, pari a 2,12 euro per azione (di cui 1,2 euro di acconto distribuito lo scorso novembre e 0,92 di saldo da erogare il 19 maggio). Il dividendo cumulato per il triennio 2022-24 si è attestato a 295 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto agli obiettivi del Piano.

A Piazza Affari Banca Ifis ha chiuso in rialzo dello 0,5%, mentre Illimity sul quale l'istituto ha annunciato un'Opas ha ceduto il 4 per cento. L'impairment di 53,5 milioni su una cartolarizzazione porterà il risultato 2024 a -38,4 milioni e, secondo gli analisti di Banca Akros, rende improbabile un eventuale rilancio.