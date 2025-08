Banca Ifis, utile semestrale a 93,7 milioni di euro: confermata la solidità e la redditività

Banca Ifis ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2025. L'utile netto si è attestato a 93,7 milioni di euro, un valore sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente, al netto dei costi non ricorrenti legati all'acquisizione di illimity Bank. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato sinergie stimate in 75 milioni di euro e una dividend policy in linea con il precedente Piano Industriale.

Crescita e acquisizioni strategiche

L'utile netto è il risultato di una solida performance commerciale e della resilienza del settore Npl. Il margine di intermediazione si attesta a 351 milioni di euro, in calo rispetto ai 374,5 milioni di euro del primo semestre 2024, per via di un'evoluzione meno favorevole dei tassi di riferimento. A giugno 2025, il CET1 è pari a 16,52%, in forte crescita rispetto al 2024, a conferma della solida posizione patrimoniale della Banca.

Banca Ifis ha completato l'offerta pubblica su illimity Bank, acquisendo il 92,5% del capitale. La fase di sell-out è in corso e da settembre le azioni di illimity saranno revocate dalla quotazione. È stata avviata la due diligence e la valutazione per lo spin-off degli asset non core di illimity, con l'obiettivo di creare valore. Le sinergie di costo e ricavo per circa 75 milioni di euro, previste al momento dell'annuncio, sono state confermate. Si stima che il CET1 post-integrazione si attesterà intorno al 14%.

Nel primo semestre è stata finalizzata anche l'acquisizione di Euclidea SIM, segnando l'ingresso di Banca Ifis nel settore della gestione del risparmio con il brand Fürstenberg. L'operazione rappresenta il primo passo di un progetto più ampio per espandere l'offerta dei servizi.

Solidità patrimoniale e finanziaria

Banca Ifis dimostra una forte solidità patrimoniale con un CET1 ratio del 16,52% e un Total Capital Ratio del 18,18%, entrambi ampiamente superiori ai minimi richiesti. Questi coefficienti consentono al Gruppo di affrontare le sfide di crescita nel lungo termine. La posizione di liquidità è robusta, con circa 1,1 miliardi di euro di riserve e attivi liberi finanziabili. L'8 luglio 2025, la Banca ha collocato un prestito obbligazionario Senior Preferred da 400 milioni di euro con scadenza a novembre 2029 e cedola del 3,625%. L'emissione ha avuto una domanda 1,5 volte superiore all'offerta, a testimonianza del crescente interesse per Banca Ifis.

Sostenibilità e impatto sociale

La trasformazione sostenibile di Banca Ifis ha ottenuto importanti riconoscimenti. MSCI ha innalzato il rating della Banca da AA ad AAA, il livello massimo. Questo posiziona Banca Ifis tra i leader globali del settore. Il Social Impact Lab "Kaleidos", voluto dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, promuove iniziative culturali e sociali. Un modello di misurazione dell'impatto ha evidenziato che ogni euro investito in iniziative sociali ha generato, in media, 5,2 euro di valore sociale.

Tra le iniziative più rilevanti figurano il supporto alla ricerca medico-scientifica per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la collaborazione con la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata di Padova. Banca Ifis ha anche supportato la Fondazione Banco Alimentare Onlus, permettendo la distribuzione dell'equivalente di dieci milioni di pasti.

L'impegno sociale si estende all'arte con il progetto "Ifis art", che include il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg.

Anche in questo caso, un'analisi ha dimostrato che un euro investito nel Parco genera quasi 4 euro di valore sociale. Banca Ifis ha inoltre avviato il salvataggio e la messa in sicurezza di "The Migrant Child", l'opera di Banksy a Venezia.