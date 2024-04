Banca Sella va in tilt sui servizi online

Settimana da incubo per il gruppo Sella. Dalla scorsa domenica i servizi digitali dell’omonima banca piemontese e dell’app Hype da essa controllata sono irraggiungibili a causa di un guasto informatico. Un’angoscia per gli oltre tre milioni di clienti che negli ultimi giorni non hanno potuto accedere ai rispettivi account di internet e home banking. Svariati utenti hanno segnalato anche disservizi e rallentamenti con le carte di debito e i pagamenti con bancomat, in alcuni casi bloccati o finalizzati in ritardo. Confermate invece le operazioni di trading, così come i bonifici in entrata, contabilizzati nella prima data possibile.

A essere ko sono i canali on line e le applicazioni Sella, Sella Invest, Internet Banking, Smart Business Sella e Hype. «La ragione è di natura tecnica, ossia legata ad interventi di manutenzione periodica dei sistemi operativi avvenuti nel fine settimana», si legge in una nota. Sella ha annunciato che i tecnici dell’azienda stanno lavorando insieme ai consulenti della società informatica Oracle per ripristinare la piena operatività. E al fine di garantire prelievi, versamenti e assistenza urgente, i correntisti si sono potuti rivolgere alle circa 300 succursali rimaste aperte con orario continuato fino alle 18.00. Il gruppo, intanto, ha fatto sapere che valuterà tutte le situazioni e rimborserà i clienti che hanno subito eventuali danni causati dai problemi tecnici di questi giorni.

All’origine dello stop c’è un aggiornamento dei sistemi informatici programmato lo scorso weekend. La banca, tuttavia, non riesce a sbilanciarsi sul ritorno alla normalità. «Purtroppo, al momento non possiamo fornire una previsione precisa sui tempi di ripristino», è quanto si legge in un comunicato pubblicato nel corso della giornata di ieri. L’ultimo aggiornamento fornito dall’istituto biellese presieduto da Maurizio Sella risale alle ore 17.00 di giovedì, in cui si parlava di «un tipo di intervento che richiede tempo», ma per quanto riguarda i servizi come i saldi dei conti, le liste movimenti e la disponibilità della carta «funzionano regolarmente».

Segno che forse il peggio è passato, ma il caos di questi giorni è un incidente di percorso che rischia di frenare la crescita di cui è stata protagonista Sella negli ultimi anni.

Oltre ad aver incrementato gli utili, nel 2023 la banca della famiglia Sella ha registrato un aumento del 7% dei clienti, affermandosi tra i migliori istituti italiani di dimensione medio-piccola.