Btp Valore, una chance prima del taglio ai tassi

Ritorna il Btp Valore con un nuovo collocamento dal 6 al 10 maggio. Lo ha annunciato ieri il ministero dell’Economia (in foto il direttore del Debito pubblico Davide Iacovoni). Si tratterà di un titolo a sei anni con cedole trimestrali e rendimenti prefissati e crescenti: un’aliquota per il primo triennio e una maggiore per il secondo. In buona sostanza, si può considerare la nuova emissione - per quanto differente - come una sorta di riapertura del titolo, o meglio di un «ultimo appello» ai “Btp people” italiani ad acquistare la nuova tranche dopo il record di 18,32 miliardi della terza emissione nel marzo scorso.

Questo particolare buono del Tesoro offrirà, infatti, un buon rendimento anti-inflazione (a marzo si garantiva il 3,25 e il 4% per i due trienni) proprio alla vigilia del taglio dei tassi che la Bce dovrebbe avviare in estate. Il 3 maggio verranno comunicati i tassi minimi garantiti e il codice Isin che identifica il titolo. Il premio finale è stato reso noto ieri e sarà pari allo 0,8% (un decimo di punto in più rispetto al precedente) per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, «avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto». Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo uguale al valore nominale) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Il Btp Valore potrà essere prenotato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro.

Le due banche dealer per il Tesoro sono Intesa Sanpaolo e Unicredit.