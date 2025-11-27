Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Banche

Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Montepaschi a Mediobanca

L'accusa è di aggiotaggio e ostacolo a Consob e Bce per il risiko delle banche

Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Montepaschi a Mediobanca
00:00 00:00

L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica, Francesco Milleri, e l'ad di Montepaschi, Luigi Lovaglio, sarebbero indagati dalla procura di Milano con l'accusa di "aggiotaggio" e di "ostacolo" a Consob e Bce per l'operazione con cui la banca di Siena ha ottenuto il controllo di Mediobanca, che a sua volta possiede il 13,2% di Generali tra i cuoi soci compaiono Caltagirone e Delfin (società controllata da Luxottica)-

A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui sono indagati a

608px;">nche gli stessi gruppo Caltagirone e Delfin in base alla legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dai vertici nell’interesse aziendale. L'operazione è avvenuta tra gennaio e ottobre 2025.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica