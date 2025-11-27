Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Montepaschi a Mediobanca

L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica, Francesco Milleri, e l'ad di Montepaschi, Luigi Lovaglio, sarebbero indagati dalla procura di Milano con l'accusa di "aggiotaggio" e di "ostacolo" a Consob e Bce per l'operazione con cui la banca di Siena ha ottenuto il controllo di Mediobanca, che a sua volta possiede il 13,2% di Generali tra i cuoi soci compaiono Caltagirone e Delfin (società controllata da Luxottica)-

A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui sono indagati a