Carta di credito: i criteri per scegliere la migliore e risparmiare

Le carte di credito sono sempre più utilizzate per i pagamenti quotidiani. Tuttavia, scegliere la carta giusta per le proprie esigenze può essere una decisione difficile perché sono tante, ognuna con diverse caratteristiche e soprattutto costi. Si potrebbe essere tentati di valutare le varie offerte solo in base all’ammontare del canone annuo, ma non sempre è questo il parametro migliore da utilizzare. In questo articolo ti guideremo attraverso le caratteristiche e criteri da considerare per scegliere la carta di credito giusta e magari anche risparmiare o addirittura vincere premi.

Capire le proprie esigenze

Per scegliere una carta di credito senza sprecare denaro su costi superflui è necessario porsi alcune domande sull’utilizzo che ne verrà fatto. Quanto si spenderà con la carta mensilmente? Verrà usata nei viaggi e con quale frequenza? Si ha bisogno di accumulare miglia o cashback? Quante persone possono condividere la carta?

I costi della carta di credito vanno quindi valutati nella loro globalità, con particolare attenzione ai servizi che si intende utilizzare più spesso, come i prelievi di contante, rateizzazione delle spese o i pagamenti in valuta estera. Se si viaggia spesso per esempio è utile sapere che il circuito Visa è il più diffuso al mondo. Da contare inoltre che rispetto, per esempio, a MasterCard ha tassi di cambio più bassi.

Canone annuo

La maggior parte delle carte prevedono un canone annuo che varia a seconda delle condizioni e dell’istituto che le emette. I canoni annui tradizionali vanno generalmente dai 35 euro ai 130 euro se hanno un limite di spesa alto e in alcuni casi può anche essere zero o gratuito solo per i primi anni. Ma attenzione, se il costo annuo è nullo, per compensare potrebbero esserci costi commissionali per i prelievi più alti. Da valutare anche il canone mensile per eventuali carte aggiuntive o aggregate. Si ricorda che al canone annuale si somma l’imposta di bollo di 2 euro ogni volta che le spese effettuate nel corso del mese con carta di credito superano i 77,47 €. Esistono tuttavia eccezioni in cui è la banca ad addossarsi l'imposta.

Commissioni e interessi

Sono le spese che ogni banca o ente di credito richiede per fornire operazioni e servizi come prelievi o rateizzazioni. Sono importanti da conoscere perché incidono in maniera importante sul costo complessivo. Per capire quindi quali si possono evitare e poter risparmiare, si deve analizzare per cosa e quando verrà usata la carta. Chi tende a prelevare spesso all’ATM, potrebbe incorrere in commissioni di prelievo e interessi. A differenza delle carte di debito le cui commissioni di prelievo sono spesso azzerate o ridotte, il prelievo tramite carta di credito è accompagnato da una commissione che va generalmente da 3 al 5%. Questo perché l'utilizzo delle carte di credito consiste sempre in un anticipo di denaro da parte della banca.

Chi invece, per esempio, viaggia spesso all’estero è importante che guardi con attenzione le commissioni previste per prelevare in valuta estera, che oscillano tra i 2 e i 5€. A questi costi sono da aggiungere anche le spese per il cambio valuta previste tra i diversi Paesi. Se quindi si prevede di viaggiare spesso, meglio scegliere una carta a cui non venga applicata una commissione per ogni acquisto.

Premi e vantaggi

I programmi a premi possono essere molto vantaggiosi per chi effettua tanti acquisti con la carta di credito. Sono programmi che permettono di accumulare punti o miglia, offrono cashback, sconti presso negozi e ristoranti convenzionati, accesso ad eventi esclusivi. Possono sembrare vantaggiosi ma non sempre sono convenienti e facilmente accessibili come può sembrare. È importante scegliere una carta di credito che offra premi e vantaggi che si adattino alle proprie abitudini di spesa. Se si viaggia spesso potrebbe essere utile una carta che regala miglia. Se invece si usa per effettuare molti acquisti (sia in negozi fisici che online) potrebbe essere meglio una carta che offra cashback sugli acquisti. Attenzione ai termini e condizioni per capire come funzionano e quali sono i premi disponibili o quelli che si possono richiedere con il proprio profilo. Da tenere sotto controllo anche la scadenza dei punti accumulati oltre la quale verranno azzerati.

Sicurezza

Le truffe con le carte di credito sono molto comuni, quindi è importante scegliere una carta che offra un alto livello di sicurezza. Ecco perchè alcune carte offrono un'assicurazione antifrode per proteggere i consumatori da transazioni fraudolente. Alcune carte offrono anche una protezione acquisti che copre in caso di acquisti danneggiati o rubati. Se si viaggia tanto può essere utile selezionare una carta che includa l’assicurazione viaggio.

Modalità di rimborso

Quando paghiamo con una carta di credito è la banca che anticipa le spese al momento dell’acquisto, spese che andranno poi rimborsate. Esistono diverse tipologie di rimborso, le più comuni sono le carte a saldo (tradizionali). Questa tipologia permette di saldare il totale delle spese effettuate nel corso di tutto il mese in un’unica soluzione generalmente a metà del mese successivo. Si può scegliere in alternativa una carta che ci consenta di rateizzare il rimborso come le carte revolving, adatte per spese importanti e impreviste. A differenza della carta a saldo però comporta l’aggiunta di interessi, spesso a condizioni poco convenienti. Esistono poi le carte a opzione e multifunzione che offrono la flessibilità di scegliere se rimborsare a rate o a saldo.

Condizioni di recesso

Al momento della valutazione bisogna verificare quali sono le condizioni di recesso stabilite nel contratto obbligatoriamente presenti, pena l’invalidità. Spesso viene richiesta contestualmente all’apertura di un conto corrente quindi una richiesta di recesso potrebbe avere conseguenze anche su altri servizi o costi che saranno poi detratti dai conti. Ecco perché è bene prestare attenzione a quali siano le richieste in caso di chiusura del contratto e che non vi siano penali o vincoli.

Comparatori

Dopo aver analizzato e capito con quale scopo la carta verrà utilizzata, quali sono le proprie esigenze e disponibilità economiche è necessario fare un confronto fra le diverse tipologie di carte disponibili. Uno strumento utile, gratuito ed efficace sono i comparatori online che consentono, in maniera neutrale e in poche mosse di confrontare le carte di credito disponibili sul mercato. L’utilizzo è semplice, basta inserire le proprie preferenze, dal tipo di rimborso, al costo di cambio valuta, fino al limite di spesa mensile. Grazie a questi dati il sito vi mostrerà tutte le carte che rientrano tra le proprie necessità incluse le rispettive recensioni per avere un quadro completo su quello che offrirà la carta.