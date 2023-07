Carte di pagamento: tre soluzioni convenienti per chi viaggia in vacanza

Sta iniziando il periodo delle vacanze, è quindi importante, soprattutto se ci si reca in un paese straniero con una valuta diversa dall’Euro, scegliere una carta di pagamento adatta al viaggio.

Le carte di pagamento non sono tutte uguali, quelle tradizionali bancarie possono comportare maggiorazioni che possono far letteralmente perdere tra il 2% ed il 20% del denaro scambiato in commissioni alla fine del viaggio. Queste carte infatti applicano commissioni elevate e spesso nascoste per i prelievi di contanti all’estero, anche fino a 10€ a operazione. Inoltre, le commissioni di cambio valuta possono comportare un ulteriore onere finanziario, che varia solitamente tra l'1,5% e il 3% dell'importo prelevato.

Viaggiare all’estero con carte di pagamento adatte permetterà di risparmiare tempo e soldi. In questo articolo vedremo quali sono i criteri da valutare per scegliere la carta più adatta per viaggiare e tre carte convenienti disponibili in Italia.

Caratteristiche delle carte da viaggio

Molte persone sottovalutano o non conoscono i costi delle carte legati ai pagamenti all’estero ed ai potenziali vantaggi.

Ecco a quali criteri fare attenzione:

Spese di gestione del conto: il primo costo da valutare sono le spese di apertura e mantenimento del conto. Questi costi includono il canone mensile o annuale, le spese di utilizzo come i bonifici, assegni, ricariche.

del conto: il primo costo da valutare sono le spese di apertura e mantenimento del conto. Questi costi includono il canone mensile o annuale, le spese di utilizzo come i bonifici, assegni, ricariche. Commissioni di cambio valuta : sono costi che vengono applicati quando si preleva e si paga in un paese con una valuta diversa dalla nostra. Queste commissioni vengono solitamente aggiunte alle commissioni sui prelievi che si aggirano tra l'1,5% e il 3%.

: sono costi che vengono applicati quando si preleva e si paga in un paese con una valuta diversa dalla nostra. Queste commissioni vengono solitamente aggiunte alle commissioni sui prelievi che si aggirano tra l'1,5% e il 3%. Commissioni di prelievo : spesso prelevando dalla stessa banca i prelievi sono gratuiti entro un certo limite. Prelevando in banche diverse o all’estero i costi aumentano. Alcune banche tradizionali appena si varca la soglia dei confini europei applica un costo di 5/8 € per prelievo, oltre l’ulteriore commissione per il cambio valuta.

: spesso prelevando dalla stessa banca i prelievi sono gratuiti entro un certo limite. Prelevando in banche diverse o all’estero i costi aumentano. Alcune banche tradizionali appena si varca la soglia dei confini europei applica un costo di 5/8 € per prelievo, oltre l’ulteriore commissione per il cambio valuta. Maggiorazione sul tasso di cambio per operazioni in valuta estera: ovvero quelle commissioni applicate quando si effettuano pagamenti con la carta in valuta diversa dall’euro. Diversa dalle commissioni di cambio valuta perché alcune carte non applicano commissioni per effettuare pagamenti in una moneta diversa dall’euro ma applicano una commissione di cambio valuta quando si tratta di prelevare contanti.

per operazioni in valuta estera: ovvero quelle commissioni applicate quando si effettuano pagamenti con la carta in valuta diversa dall’euro. Diversa dalle commissioni di cambio valuta perché alcune carte non applicano commissioni per effettuare pagamenti in una moneta diversa dall’euro ma applicano una commissione di cambio valuta quando si tratta di prelevare contanti. Servizi aggiuntivi: esistono carte che mettono a disposizione assicurazioni per infortuni e imprevisti durante il viaggio (ritardo del volo o smarrimento del bagaglio), sconti sui futuri viaggi e sul noleggio auto, accesso a lounge aeroportuali etc.

Quindi una soluzione per risparmiare denaro in viaggio è quella di conoscere questi vari costi. Un’altra tattica è quella di non accettare mai la richiesta dell’ATM, o quando si acquista online da negozi esteri, di convertire la somma in Euro. In questo modo sarà la propria banca a scegliere il tasso di cambio e non il sito che spesso applica tassi peggiorativi. È inoltre sempre consigliabile portare in viaggio almeno due o tre carte diverse di pagamento.

Revolut

Revolut è un conto digitale multivaluta particolarmente vantaggioso per chi viaggia spesso all’estero. Offre cinque diversi piani di abbonamento: una versione gratuita, chiamata standard e quattro piani a pagamento che partono da 2,99€ fino a 45€ per la versione ultra. Naturalmente ogni piano offre condizioni più o meno vantaggiose per chi viaggia ma le caratteristiche permettono di risparmiare nonostante il costo di abbonamento.

Tra i principali motivi per cui viene scelta è la possibilità di pagare in oltre 150 valute estere e convertire euro in oltre 30 valute direttamente dall’app.

I bonifici internazionali e pagamenti hanno un cambio valuta istantaneo e gratuito con tassi interbancari fino a 1.000€ per la versione standard e plus e illimitati per le altre versioni. Durante il weekend invece vengono applicate delle commissioni, ma basta organizzarsi per risparmiare.

Addirittura, se prima del viaggio il tasso di conversione è particolarmente favorevole per l’Euro si può cambiare il proprio denaro e tenerlo da parte in un sotto conto a parte fino alla partenza. Ricordiamo che Revolut è tra i pochi conti che offre i bonifici istantanei gratuitamente e carte virtuali usa e getta.

Generalmente se si perde la propria carta e viene richiesta, può essere spedita solo all’indirizzo di domicilio fornito alla banca. Revolut invece spedisce la carta ovunque ci si trova nel mondo. Quindi se viene persa si può bloccare dalla propria app e richiederne una nuova con spedizione espressa.

La possibilità di ricevere un cashback sulle spese delle prenotazioni per hotel o appartamenti è un’altra caratteristica che permette di risparmiare. Tramite l’app si può prenotare in oltre 750.000 hotel e appartamenti nel mondo a prezzi scontati e ricevere il 3% di rimborso se si ha il piano Standard e Plus e fino al 10% per gli altri abbonamenti (Premium, Metal e Ultra).

Per chi viaggia, un servizio fondamentale è l’assicurazione viaggio, nel caso di Revolut viene offerta con Allianz inclusa nell’abbonamento (esclusi i due conti base). L’assicurazione offre copertura medica globale (anche per il Covid) e infortuni durante sport invernali. Inoltre si viene rimborsati anche per annullamento e ritardi del volo o eventi, smarrimento e danneggiamento dei bagagli e responsabilità personale fino ad un milione di euro.

La possibilità di usufruire dei lounge aeroportuali in oltre 1.000 aereoporti nel mondo è una comodità rilevante per chi viaggia spesso, soprattutto per lavoro. L’accesso può essere gratuito anche per 1 o 3 accompagnatori (in base all’abbonamento) quando il volo è in ritardo di oltre 60 minuti e scontato o gratuito quando il volo è in orario (per alcuni piani di abbonamento).

Wise

Wise era conosciuto fino a qualche anno fa come Transferwise, la famosa piattaforma di cambio valuta che permetteva di trasferire denaro tra due conti bancari con valute diverse, in tutto il mondo, applicando commissioni tra le più economiche sul mercato.

Ora Wise ha ampliato la sua offerta con un conto multivaluta gratuito ed innovativo con la possibilità di convertire oltre 50 valute estere e inviare denaro in più di 70 paesi con commissioni basse e senza maggiorazioni sul tasso di cambio. Questo permette sia di sfruttare le oscillazioni nei tassi di cambio per convertire in un momento favorevole sia di risparmiare fino all’85% rispetto alle banche tradizionali.

Viene fornita una carta di debito dal costo di 7€ una tantum per l’emissione. Una caratteristica che la rende particolarmente interessante nel confronto con altre carte è che offre prelievi gratuiti presso più di 2 milioni di sportelli bancomat nel mondo (fino a 200€ ogni 30 giorni) superata questa cifra c’è una commissione fissa di 50 centesimi più l’1,75% dell’importo prelevato.

Con Wise è possibile creare carte virtuali gratuite per effettuare acquisti online totalmente sicuri. Oltre il conto corrente per privati esiste anche la versione business. Wise Business è un conto aziendale e professionale per tutti i tipi di società, per lavoratori autonomi, liberi professionisti e ditte individuali.

Il conto Business è gratuito, tuttavia richiede una spesa una tantum di 21 euro per sbloccare la creazione di conti (chiamati saldi) in divisa estera. Nonostante Wise business non abbia costi fissi ne di apertura o gestione, applica delle commissioni sui bonifici esteri in uscita e sui prelievi effettuati con la carta di debito.

Wise si serve del tasso di cambio medio stabilito dal mercato interbancario, senza applicare commissioni. Grazie al simulatore permette di conoscere la spesa complessiva che si andrà a pagare prima di effettuare il bonifico. I costi dipendono infatti dalla valuta in cui si dovrà pagare.

Carta You

Carta You è particolarmente indicata per viaggiare perché ha un canone gratuito e zero commissioni su pagamenti e prelievi. Carta YOU è una carta di credito a tutti gli effetti emessa da Advanzia Bank.

Questa è la principale differenza che la distingue da Revolut e Wise, non è una prepagata o bancomat, ma una carta di credito (puoi leggere qui le principali differenze). È un dettaglio importante se si vuole noleggiare un auto mentre si viaggia per esempio. Un’altra importante differenza è che per usarla non è obbligatorio aprire il loro conto corrente ed una carta di debito con Advanzia Bank, non è quindi necessario cambiare banca.

I pagamenti sono completamente gratuiti a patto che l’importo totale da rimborsare venga saldato senza ritardi altrimenti scattano gli interessi. Il 15 di ogni mese, infatti, viene inviata una fattura con le transazioni del mese precedente, che andrà pagata entro il 3 del mese seguente, se si vuole evitare il pagamento degli interessi.

È una carta Revolving, significa che si può anche scegliere la modalità di rimborso, ovvero se pagare il totale delle spese in un’unica soluzione oppure rateizzare il rimborso, quando il costo del volo è alto per esempio.

È inclusa l’assicurazione viaggio che copre da infortuni, protezione prelievo contante e protezione acquisti a patto che almeno il 50% del viaggio venga pagato con la carta e sia di durata non superiore ai 90 giorni.

Il plafond di Carta YOU, ovvero il limite di spesa mensile, cresce nel tempo rispetto al valore stabilito inizialmente dalla banca. Basta pagare sempre in modo regolare le spese per poter ottenere un plafond mensile sempre più alto.