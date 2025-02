Da Commerzbank: “Unicredit? Il percorso di Orcel sarà fangoso”

Ascolta ora 00:00 00:00

Certamente un banchiere navigato come Andrea Orcel non si aspettava il tappeto rosso, ma forse nemmeno una tale orgogliosa resistenza da parte di Commerzbank. Non solo il nascente governo tedesco, che dovrebbe essere guidato dal democristiano Friedrich Merz, e il board guidato da Bettina Orlopp non hanno finora fatto dichiarazioni benevole sulla banca italiana; adesso a dichiarare battaglia è anche il presidente del comitato aziendale, Sascha Uebel, parlando alla Dpa proprio dell'operazione per l'acquisizione della banca tedesca da parte di Unicredit: "Stiamo rendendo il percorso che Orcel deve percorrere nella lotta con noi il più fangoso e profondo possibile", ha detto il capo del Consiglio di fabbrica, annunciando che, in caso di acquisizione, Orcel "avrà filo da torcere".

Mentre, in Italia, l’assemblea dei soci di Bpm (banca sulla quale Unicredit ha lanciato un’Ops lo scorso novembre) ha approvato con una maggioranza bulgara (97,6%) il rilancio a 7 euro sull’Opa di Anima (che potrebbe essere una condizione di decadenza dell’offerta di Unicredit su Bpm) ora anche il fronte tedesco torna ad accendersi. L’istituto guidato da Orcel, infatti, ha acquisito il 4,5% di Commerz direttamente dal governo federale, rastrellando un altro 4,5% a luci spente. Fatto, quest’ultimo, che ha mandato in subbuglio il governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz, che ha parlato di “scalata ostile”.

In seguito, Unicredit attraverso strumenti derivati ha raggiunto una posizione potenziale del 28% in attesa del via libera della Bce a salire fino al 29,9 per cento.

Ora, quando il nuovo governo federale si insedierà, Unicredit si giocherà il tutto per tutto per portare a casa un’aggregazione a lungo inseguita che consoliderebbe ulteriormente la banca di Piazza Gae Aulenti a livello europeo.