doValue sigla un accordo con Banca di Grecia per una cartolarizzazione da 700 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

doValue ha siglato un nuovo accordo con Banca di Grecia (Nbg) per la gestione di un portafoglio da cartolarizzare, dal valore lordo di 700 milioni di euro, nell’ambito del progetto "Frontier III".

Il portafoglio in questione è costituito principalmente da crediti in sofferenza (Npl) garantiti, con un valore totale dei crediti pari a 1,4 miliardi. Il progetto rientra nel programma Hellenic Asset Protection Scheme (Haps), e prevede la cessione del 95% delle note mezzanine e junior a fondi gestiti da Bracebridge Capital. doValue, attraverso la sua controllata doValue Greece Loans and Credits Claim Management S.A., agirà come unico servicer del portafoglio, garantendo la gestione strategica degli asset. Inoltre, doValue Greece Res fornirà servizi di real estate per l'intero perimetro del portafoglio, ampliando così la diversificazione dei ricavi nel settore non-Npl.

L’accordo è subordinato al completamento del processo di cartolarizzazione da parte di Nbg, previsto per il secondo trimestre del 2025. Questa operazione rappresenta la terza cartolarizzazione Haps che doValue gestisce per Banca di Grecia, consolidando una collaborazione strategica di successo.

L'accordo con Nbg si inserisce in un quadro di forte crescita per doValue, che ha già raggiunto 6,1 miliardi di gross book value

da nuovo business dall’inizio dell’anno, superando l'obiettivo di 6 miliardi e coprendo oltre il 75% del target annuale. Questo risultato si allinea con gli obiettivi delineati nel piano industriale 2024-2026 del gruppo.