Fed: tassi invariati, nel 2024 un taglio sui tre previsti

La Federal Reserve ha lasciato come previsto i tassi fermi al 5,25-5,50%, indicando che per quest’anno ci sarà un solo altro taglio. I prezzi al consumo stanno aumentando a un ritmo più lento, ma l'obiettivo del 2% è ancora lontano. Per questo motivo, la banca centrale ha aumentato la stima dell'inflazione per quest'anno dal 2,4% al 2,6%. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Le parole di Powell

Dopo l'annuncio della Fed, Wall Street ha rallentato, ma continua a essere in crescita. La Fed ha confermato quanto si prevedeva nelle ultime settimane: una possibile riduzione del tasso di interesse di un quarto di punto percentuale quest'anno. Gli swap suggeriscono che questo taglio potrebbe avvenire durante la riunione del 6 e 7 novembre, quindi dopo le elezioni americane. Il presidente della Fed Jerome Powell al termine della due giorni di riunione ha affermato: “L'inflazione è rallentata in modo sostanziale ma resta troppo elevata". Inoltre il numero uno della Fed ha annunciato "Abbiamo bisogno di vedere più dati che ci diano fiducia. Le nostre decisioni sono basate sui dati”. Powell ha poi rassicurato che se l'economia resterà solida e l'inflazione persisterà la Fed è pronta a mantenere i tassi ai livelli attuali. "L'outlook economico è incerto e siamo attenti ai rischi di inflazione", ha specificato. In questo contesto, si prevede un solo taglio quest'anno, inferiore ai tre stimati a marzo e agli otto che gli analisti avevano previsto all'inizio del 2024.

Le stime

A maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 3,3%, meno del 3,4% registrato in aprile e al di sotto delle previsioni degli analisti. L'economia americana continua a essere solida, con l'immigrazione che contribuisce alla crescita della forza lavoro. Secondo le stime della Fed, il PIL dovrebbe crescere del 2,1% quest'anno, con un tasso di disoccupazione al 4%, confermando le previsioni precedenti. Powell ha dichiarato che, se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi, la Fed è pronta a intervenire, sottolineando che la previsione di un solo taglio "non è un piano" e può essere modificata.

Il presidente della Fed ha ribadito l'importanza di ridefinire laper il buon funzionamento dell'economia e ha confermato l'impegno della banca centrale a riportare l'inflazione al 2%.