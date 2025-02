Generali, Unicredit rafforza la presa: "Siamo oltre il 5%"

Ascolta ora 00:00 00:00

Da un lato annuncia che la partecipazione in Generali è “solo un investimento finanziario”, dall’altra rafforza sempre più la presa sul gruppo assicurativo. L’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, prende l’occasione della conferenza stampa post conti per rivelare le sue manovre: "Stiamo per annunciare per trasparenza che la nostra partecipazione in Generali, incluse le posizioni che deteniamo per conto dei nostri clienti, ha superato il 5%". Dopodiché, il numero uno di Unicredit ha precisato che "la partecipazione resta finanziaria e non significa interesse ad acquisire" la compagnia.

Sta di fatto che se si valuta la cosa in corrispondenza delle voci di un addio di Delfin – la cassaforte della famiglia Del Vecchio che detiene il 2,7% di Unicredit – allora la vicenda si ingarbuglia. Del resto, alla notizia del primo blitz di Unicredit sul Leone di Trieste, in molti si sono domandati da che parte Orcel avrebbe portato le azioni in vista del rinnovo dei vertici delle Generali, in programma il prossimo maggio con il riproporsi della sfida tra Mediobanca e la coppia Delfin-Caltagirone per determinare i vertici della compagnia. Molti analisti, poi, avevano osservato che la partecipazione in Generali sarebbe servita a Orcel per strappare un sì al governo sull’operazione lanciata su Banco Bpm.

Riguardo, invece, all’operazione lanciata da Mps su Mediobanca (e sostenuta dal governo) Orcel oppone una risposta diplomatica e mantiene aperte tutte le porte: "Prendendo una prospettiva un pochino anglosassone, io credo che sia una risposta che darà il mercato e che daranno gli azionisti". E poi: "Ci sono istituzioni che hanno messo sul piatto un'offerta - dice - se l'offerta va avanti e ha successo vorrà dire che gli azionisti la considerano corretta e la supportano e a quel punto siamo in economia di mercato e si dovrà rispettare quello che ne viene fuori; se gli azionisti invece non la supportano rispetteremo quella di conclusione, quindi io non vedo tutti questi altri movimenti che molti vedono", ha detto Orcel.

Da azionisti di Generali come pensate di comportarvi? "Per il momento io direi che noi osserviamo la situazione da un punto di vista neutrale", risponde sibillino il banchiere che ormai è sempre più decisivo anche per la partita sulle Generali.