Intesa fa sistema con le imprese

Obiettivo Italia 2025, il viaggio itinerante promosso dalla divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo oggi farà tappa a Milano. All'incontro prenderanno parte circa 90 rappresentanti del tessuto imprenditoriale lombardo da sommare ai circa 300 delle precedenti tappe di Vicenza, Firenze, Lonato del Garda, Torino e Napoli che si sono confrontati su scenari e soluzioni per affrontare le sfide future. Con 23 distretti industriali e 3 poli tecnologici «la Lombardia conferma la propria centralità per l'economia del Paese: un ecosistema in cui industrie, finanza e innovazione si incontrano, generando nuove opportunità per le aziende e favorendo l'apertura verso mercati internazionali», sottolinea Michele Sorrentino (foto), responsabile Imi Cib Italian Network di Intesa che segue circa 4mila aziende riconducibili a oltre 750 gruppi, con impieghi medi per cassa nel 2024 superiori a 23 miliardi. Tra il 2019 e il 2024 tra i primi quindici mercati per crescita in valore delle esportazioni lombarde ci sono Polonia (+1,7 miliardi di euro), Cina (+1,3 miliardi), Turchia (+1,2 miliardi), Emirati Arabi Uniti (+967 milioni) e Arabia Saudita (+897 milioni).Oltre alla filiera metalmeccanica, primo comparto per export della regione, le varie province sono specializzate nel sistema moda, nella chimica, nell'elettronica, nell'elettrotecnica, nella farmaceutica, nella cosmetica, nell'aerospazio, nella gomma e plastica e nell'agro-alimentare.