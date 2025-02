Italia-Emirati Arabi, Intesa Sanpaolo e Masdar rafforzano la collaborazione

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione della visita in Italia del presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e di una delegazione governativa emiratina, Intesa Sanpaolo e Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) hanno sottoscritto oggi a Roma un Memorandum of Understanding (MoU) volto a intensificare la collaborazione nelle attività di M&A.

L’accordo è stato siglato alla presenza del Presidente degli Emirati Arabi Uniti e del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, da Mauro Micillo, Chief della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, e Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer di Masdar. L’intesa consolida la partnership tra le due realtà, già protagoniste di importanti operazioni, come l’acquisizione degli asset spagnoli di Enel attraverso Endesa nel dicembre 2024.

Mauro Micillo, Chief della Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, ha commentato con entusiasmo l’accordo. “La firma di questo accordo rinnova la nostra partnership con Masdar, una realtà di assoluta eccellenza con cui abbiamo già collaborato in diverse operazioni negli ultimi anni, tra cui l’investimento nel parco eolico offshore Baltic Eagle. Questo MoU conferma il nostro ruolo di partner strategico nelle operazioni di M&A a livello internazionale, ribadendo al contempo la nostra costante attenzione verso progetti innovativi e sostenibili. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti rappresentano per la Divisione Imi Cib un mercato dalle enormi potenzialità e intendiamo perciò rafforzare ulteriormente la nostra presenza e il nostro supporto alle numerose realtà della regione”.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer di Masdar, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Intesa Sanpaolo. “Intesa Sanpaolo ha supportato Masdar in diverse operazioni finanziarie di rilievo, dall’acquisizione di una quota in Baltic Eagle in Germania alla partnership con Enel ed Endesa in Spagna. Collaborare con un’istituzione finanziaria di primo piano come Intesa Sanpaolo, che vanta una profonda conoscenza del mercato e un forte impegno nella finanza sostenibile, sarà fondamentale nel nostro processo di sviluppo globale verso una capacità di 100 GW di energia rinnovabile entro il 2030”, ha dichiarato.

Sin dalla sua fondazione nel 2006, Masdar ha giocato un ruolo chiave nella strategia di sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti, contribuendo a posizionare il Paese come leader globale nell’energia pulita e nell’azione climatica. Con progetti in oltre 40 Paesi, l’obiettivo dell’azienda è raggiungere i 100 GW di capacità rinnovabile e produrre 1 milione di tonnellate di idrogeno verde all’anno entro il 2030.

Il gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal Ceo Carlo Messina, si conferma tra i principali attori bancari europei, con un forte focus Esg e una presenza capillare a livello internazionale, supportando la crescita e lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane ed estere attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking.

Mauro Micillo ha concluso ribadendo l’impegno della banca: “La nostra collaborazione con

Masdar è il risultato di una visione comune orientata all’innovazione e alla sostenibilità. Siamo orgogliosi di poter continuare a supportare i progetti che plasmeranno il futuro dell’energia a livello globale”, ha concluso.